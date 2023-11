Basket femminile: la Virtus Bologna lotta, ma non basta in Eurolega. Il Landes vince per 70-68

Battuta d’arresto per la Virtus Bologna nella settima giornata dell’Eurolega femminile 2023-2024. Le ragazze di Pierre Vincent lottano fino alla fine in casa del Landes, ma ciò non basta per evitare la sconfitta per 70-68. Si tratta del quarto ko stagionale in Europa per le V Nere, che a causa di questa sconfitta rimangono in sesta posizione con un record di 3-4.

Decisivi in casa francese i 20 punti di una straordinaria Alexis Peterson, i 13 di Luisa Geiselsoder e gli 11 di Yohana Ewodo. Dall’altra parte, invece, non sono abbastanza i 18 di Ivana Dojkic, i 16 di Iliana Rupert, i 15 punti e 9 rimbalzi di Haley Peters e i 13 punti e 5 rimbalzi di Cecilia Zandalasini.

Il Landes inizia meglio e in cinque minuti si porta sul 14-7. La Virtus Bologna non è però d’accordo e dopo l’avvio difficile reagisce, riuscendo ad accorciare con una tripla di Rupert e un canestro di Pasa (14-12). Subito dopo la squadra di casa prova a riprendere il largo con un tiro da tre di Ewodo, ma le V Nere restano concentrate e raggiungono le avversarie sul 20 pari, prima dei due tiri liberi di Geiselsoder in chiusura di primo quarto (22-20).

In apertura di secondo periodo il Landes accelera nuovamente e, grazie soprattutto a Peterson, riesce ad allungare sul +8 (40-32). Anche in questo caso, però, la squadra ospite si rialza nel momento di maggiore difficoltà e con un parziale di 10-2 (da segnalare i 6 punti di Peters) torna pienamente in partita prima dell’intervallo (44-42).

La pausa lunga fa male a entrambe le compagini, che per tutto il terzo quarto fanno tanta fatica a trovare canestri. Ovviamente dunque non ci sono allunghi e si arriva al termine dei 30′ con il punteggio sul 51 pari.

In avvio di quarto periodo il Landes accelera e prova un nuovo strappo, ma la Virtus non molla e continua a rispondere colpo su colpo. La partita prosegue dunque con grande equilibrio fino al 66-66, poi il canestro da due e i due tiri liberi di Peterson permettono al Landes di andare sul +4 a 45” dal termine (70-66). A questo punto le V Nere cercano di rientrare ancora una volta, ma dopo il layup di Peters che vale il 70-68 non arrivano più canestri. La partita termina dunque per 70-68 in favore del Landes, che può così festeggiare la seconda vittoria stagionale in Europa.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BASKET LANDES – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 70-68 (22-20, 22-22, 7-9, 19-17)

Landes: Peterson 20, Latil ne, Pardon 4, Heleno ne, Salvadores 6, Macquet 2, Djaldi-Tabdi 4, Geiselsoder 13, Ewodo 11, Burdick 4, Bussiere, Chery 6

Virtus Bologna: Del Pero, Pasa 6, Peters 15, Cox, Rupert 16, Barberis, Dojkic 18, Zandalasini 13, Orsili ne, Consolini

Credit: Ciamillo