Basket, domani sera il derby italiano in Eurolega. La Virtus per continuare il cammino, l’Olimpia per una svolta

Domani sera si scrive l’ennesimo capitolo della storica rivalità tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. Il palcoscenico non è quello del campionato, ma dell’Eurolega, visto che nell’ottava giornata va in scena il derby italiano. Le due formazioni arrivano a questa sfida con momenti completamente diversi: da una parte una Virtus lanciatissima in Serie A e che sta disputando una grande stagione europea, dall’altra una Milano con tanti problemi e che cerca una vittoria per provare ad uscire da una crisi che non sembra avere una fine.

La Virtus di Luca Banchi è sicuramente tra le più belle sorprese di questo avvio di stagione, con un bilancio di cinque vittorie e due sconfitte che la proietta nelle zone più alte della classifica. Il netto ko di Madrid della scorsa settimana è già stato archiviato come un normale percorso di crescita, anche perchè finora Bologna non ha mai deluso le aspettative, prendendosi la Supercoppa, restando in vetta alla Serie A e iniziando davvero brillantemente il cammino europeo.

Tutto completamente diverso quello che sta succedendo in casa Olimpia. L’ultima sconfitta in quel di Scafati ha riaperto nuovamente tutte le ferite che sembravano essersi parzialmente chiuse dopo il successo senza fatica con Valencia. Una Milano che non riesce proprio ad avere continuità e che al momento non sembra avere un’anima. Ettore Messina è finito sul banco degli imputati, Kevin Pangos è stato ormai fatto fuori e poi ci sono stati i soliti infortuni muscolari che hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Una partita importantissima per entrambe le squadre, perchè una vittoria può permettere a Bologna di confermare la superiorità al momento sul territorio italiano e soprattutto di continuare il suo splendido cammino europeo. Un successo a Milano servirebbe davvero come l’acqua sul fuoco, per provare a spegnere nuovamente tutti i problemi e per cercare veramente di dare una svolta ad una stagione nella quale non sembra funzionare nulla.

Sarà anche la sfida diretta tra Tornike Shengelia e Nikola Mirotic, assolutamente i due fari offensivi delle due formazioni e che sono rispettivamente al secondo e al primo posto nella classifica per valutazione in Eurolega. Il georgiano sta vivendo un inizio di stagione magico, premiato anche come MVP del mese di ottobre in campionato e assoluto trascinatore della Virtus in Europa. Il montenegrino, naturalizzato spagnolo, è il miglior marcatore della competizione ed è veramente l’unica luce nel buio totale della stagione meneghina.

Nella passata stagione Bologna si è presa entrambi i derby sia all’andata a Milano (64-59) sia poi al ritorno davanti ai propri tifosi (89-84). L’Olimpia si è poi vendicata vincendo lo Scudetto in una serie emozionante e che si è chiusa in gara-7. Quest’anno il primo scontro lo ha vinto la formazione di Luca Banchi in Supercoppa. Domani sera un nuovo capitolo.

