Basket: cadono Milano e Trento, Venezia sconfigge Brindisi e raggiunge la Virtus Bologna in vetta alla Serie A

Si sono disputate nelle ultime ore quattro partite valide per la settima giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Sassari-Trento, Scafati-Milano, Venezia-Brindisi e Pesaro-Tortona: queste le quattro sfide andate in scena nel pomeriggio. Andiamo a scoprire come sono andate.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-73 (15-22, 30-6, 27-24, 8-21)

Sassari batte Trento per 80-73 e conquista la seconda vittoria stagionale. Pronti, via e gli ospiti partono subito fortissimi con un parziale di 11-0. Brescia non ci sta e prova a reagire con Charalampopoulos e Whittaker Jr. arrivando anche sul -5 (11-16), ma subito dopo Trento torna a fare male in attacco e con le triple di Grazulis e Forray riesce a mantenere un buon vantaggio fino alla fine del primo quarto (15-22). Il secondo periodo si apre con un incredibile 15-0 in favore di Sassari, che vola così addirittura sul +8 (30-22). Gli ospiti accusano il colpo e i padroni di casa ne approfittano per allungare ulteriormente con un vivace Tyree fino al 45-28 di fine primo tempo.

Dopo la pausa lunga Sassari continua a dominare e fa ancora più il vuoto con il trio Charalampopoulos-Gombauld-Gentile (70-44). Poi in chiusura di terzo periodo Trento ha un piccolo sussulto e si porta sul -20 (72-52). Caricata dal piccolo recupero, la squadra di Galbiati cerca successivamente di rientrare clamorosamente in partita a inizio quarto periodo soprattutto grazie al contributo di Hubb e Udom (77-66), ma il tentativo di rimonta viene stoppato da una tripla di Sassari a 2’53” dalla fine (80-66). Per gli ospiti è il colpo del ko: negli ultimi minuti la squadra di casa amministra il vantaggio e la conseguenza è l’80-73 finale.

TOP SCORER

Sassari: Tyree 20, Charalampopoulos 20, Gentile S. 15

Trento: Hubb 18, Grazulis 12, Baldwin 11

GIVOVA SCAFATI BASKET – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-68 (21-20, 20-16, 21-16, 15-16)

Scafati sconfigge clamorosamente Milano per 77-68 e raggiunge i meneghini (sempre più in crisi) a 8 punti in classifica. La partita inizia con equilibrio e dopo il primo quarto il risultato dice 21-20 in favore della squadra di casa. In apertura di secondo parziale Scafati prova l’allungo con il gioco da tre di Alessandro Gentile e le triple di Logan e Rivers (30-24), ma gli ospiti sono attenti e riaccorciano subito fino al 32-30. Subito dopo i ragazzi di Sacripanti cercano di scappare nuovamente, e stavolta riescono meglio nel loro intento, arrivando sul +5 prima della fine del primo tempo (41-36).

La pausa lunga fa bene a Scafati, che torna in campo con grandissima determinazione e incrementa il vantaggio con le triple di Rossato (49-36). A questo punto Milano prova ad aumentare il ritmo per recuperare, ma la squadra di casa continua a dimostrare grande personalità e tiene un buon margine di vantaggio fino al termine del terzo quarto (62-52). Nell’ultimo periodo il gruppo di Ettore Messina cerca di rientrare disperatamente in partita, ma non riesce ad arrivare oltre al -4 a 2’28” dalla fine (70-66). Nei minuti finali Scafati torna a fare la differenza e prende definitivamente il largo con Robinson e Gentile (77-68).

TOP SCORER

Scafati: Gentile A. 15, Rossato 13, Rivers 13

Milano: Mirotic 19, Poythress 15, Lo 9

UMANA REYER VENEZIA – HAPPY CASA BRINDISI 79-71 (21-24, 27-14, 11-22, 20-11)

Importante vittoria per Venezia, che supera Brindisi per 79-71 e resta in vetta al campionato insieme alla Virtus Bologna (stasera potrebbe aggiungersi anche il Brescia in caso di successo contro Cremona). Dopo un inizio equilibrato e in cui si prosegue punto a punto fino al 12-11, Brindisi accelera e allunga sul +8 (22-12) con le giocate di Riismaa e Sneed e la tripla di Kyzlink. La squadra di casa però non ci sta e tra fine primo quarto e inizio secondo ricuce lo strappo (26-26). Poi qualche minuto dopo la Reyer alza ulteriormente il ritmo e con un parziale di 14-4 chiude il primo tempo con il +10 (48-38).

Il finale di secondo quarto non spaventa Brindisi, che dopo l’intervallo cambia marcia e ribalta il risultato grazie soprattutto a Riismaa, Laszewski e Sneed, che permettono ai compagni di concludere il terzo periodo avanti di 1 (59-60). A questo punto l’inerzia della partita sembra in favore degli ospiti, ma così non è, perché la Reyer reagisce nel momento di maggiore difficoltà e torna avanti con De Nicolao e Spissu (66-62). I canestri segnati danno la carica ai ragazzi di Spahija, che poi non si guardano più indietro e incrementano via via il vantaggio fino al 79-71 finale.

TOP SCORER

Reyer Venezia: Tucker 21, Brown Jr. 15, Simms 14

Brindisi: Sneed 21, Laszewski 15, Riismaa 15

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – BERTRAM DERTHONA TORTONA 96-92 (20-29, 28-16, 16-27, 32-20)

Pesaro sconfigge Tortona per 96-92 e raggiunge proprio la squadra piemontese a 6 punti in classifica. La squadra di casa comincia meglio e arriva sul +6 a metà primo quarto (14-8). Poi però Tortona risponde presente e con le triple di Candi e Daums e il canestro da due di Weems raggiunge Pesaro sul 16 pari, prima di allungare e chiudere il primo quarto avanti di 9 (20-29). La compagine marchigiana non accusa il colpo e a inizio secondo parziale rimonta gli avversari con un grande Bluiett (31-31). Il match prosegue poi con equilibrio e si arriva all’intervallo con Pesaro avanti di 3 (48-45).

Dopo la pausa lunga Tortona accelera ancora e allunga con Radosevic e Weems (48-59). Per Pesaro è un brutto colpo, ma i ragazzi di Buscaglia non mollano e restano in partita grazie alle triple di Tambone e Ford e alle giocate di Mockevicius (64-72). Il buon finale di terzo periodo carica la squadra di casa, che nei primi minuti della quarta frazione riescono a ribaltare la partita con i tiri dalla lunga distanza di Visconti, Tambone e Bamforth (76-75). Si entra così nella fase calda del match con ancora tutto da decidere, e qui si va avanti praticamente punto a punto fino a 58” dalla fine, ovvero quando Totè appoggia a canestro per il +3 di Pesaro (88-85), prima dei liberi dello stesso Totè e di Bamforth che permettono a Pesaro di volare sul +6 a 36” dal termine (91-85). È lo strappo decisivo: negli ultimi secondi Tortona non riesce a rimontare e la squadra di casa vince dunque per 96-92.

TOP SCORER

Pesaro: Bamforth 19, Visconti 14, Bluiett 13

Tortona: Daum 21, Weems 20, Dose 18

CLASSIFICA SERIE A BASKET 2023/2024

1. Virtus Segafredo Bologna 12

2. Reyer Venezia 12

3. Brescia 10 *

4. Napoli 10

5. Trento 10

6. Reggio Emilia 8 *

7. Scafati 8

8. Milano 8

9. Cremona 6 *

10. Pesaro 6

11. Tortona 6

12. Pistoia 4 *

13. Varese 4

14. Sassari 4

15. Treviso 0

16. Brindisi 0

*Una partita in meno

Credit: Ciamillo