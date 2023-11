Volley, Monza in testa alla Superlega. Perugia ribalta Modena nel big match, Milano schianta Civitanova

La Superlega è proseguita nel pomeriggio con la disputa di quattro partite valide per la quarta giornata. Il massimo campionato italiano di volley maschile è stato animato dal big match tra Perugia e Modena. I Block Devils si sono imposti in casa per 3-1 (14-25; 25-18; 25-20; 25-18) e sono terzi con gli stessi punti di Trento (12) ma una vittoria in meno, a -2 dalla capolista Monza (con una partita giocata in meno). Secondo ko di fila per i Canarini, che ora sono settimi in graduatoria. L’opposto Wassim Ben Tara (18 punti,3 muri, 61% in attacco) e gli attaccanti Kamil Semeniuk (12 punti, 3 ace, 64%) e Oleh Plotnytskyi (17, 3 muri, 62%) hanno fatto la differenza sotto la regia di Simone Giannelli (3). Ancora a riposo la stella Wilfredo Leon. Tra le fila degli emiliani i migliori sono stati il promettente Tommaso Rinaldi (13 punti) e l’eterno Osmany Juantorena (11).

Milano ha firmato una grande impresa di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud sconfiggendo Civitanova per 3-0 (25-21; 27-25; 25-21). Sigillo sontuoso della compagine meneghina, che rialza la testa dopo tre sconfitte consecutive e firma il primo successo stagionale utile per risalire al decimo posto. La Lube crolla in trasferta dopo il colpaccio siglato contro Perugia e resta al quinto posto, ad addirittura sette lunghezze dalla vetta. Show di Ferre Reggers (15 punti) e Matey Kaziyski (11), senza dimenticarsi dei 4 muri (10 punti) del centrale Agustin Loser. I cucinieri crollano nonostante i buoni tabellini di Adis Lagumdzija (16 punti) e Aleksandar Nikolov (15), sette punti per Ivan Zaytsev.

Al comando figura la sempre più sorprendente Monza, che ha surclassato Taranto con un secco 3-0 (25-14; 25-10; 25-17) tra le mura amiche. I brianzoli si confermano in testa alla classifica generale con 12 punti conquistati in cinque partite disputate e restano a +2 su Trento e Perugia, che hanno però giocato un incontro in meno. I pugliesi rimangono il fanalino di coda del campionato e sono ancora a caccia della prima gioia stagionale. Prova sopra le righe da parte degli attaccanti Stephen Maar (14 punti, 2 ace, 69% in fase offensiva) e Arthur Szwarc (15, 3 muri, 2 ace, 63%), in doppia cifra anche il centrale Gianluca Galassi (11, 3 muri, 2 ace) e l’altro martello Ran Takahashi (11, 3 ace).

Padova ha battuto Cisterna per 3-2 (25-23; 25-21; 23-25; 23-25; 15-12), riuscendo a contenere il tentativo di rimonta dei laziali dallo 0-2. I veneti ottengono la seconda vittoria consecutiva e agganciano Modena e Verona al settimo posto, portandosi a -1 proprio da Cisterna. Grande prestazione del bomber Gabi Garcia, autore di 27 punti (63% in attacco), bene anche Davide Gardini (14 punti, 50%). Agli ospiti non sono bastati Theo Faure (20) e Jordi Ramon (16). Di seguito i risultati e la classifica della SuperLega di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Vim Perugia vs Valsa Group Modena 3-1 (15-25; 25-18; 25-20; 25-18)

Mint Vero Volley Monza vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-14; 25-10; 25-17)

Allianz Milano vs Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-21; 27-25; 25-21)

Pallavolo Padova vs Cisterna Volley 3-2 (25-23; 25-21; 23-25; 23-25; 15-12)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Monza 12 punti*, Trento 10, Perugia 10, Piacenza 9, Civitanova 5, Cisterna 5, Modena 4, Padova 4, Verona 4, Milano 4, Catania 3**, Taranto 2. *= 1 partita in più; **= 1 partita in meno.

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera