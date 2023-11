Calcio femminile, Juventus-Roma il big match della sesta giornata di Serie A, attenzione a Fiorentina-Milan

Dopo la pausa per la finestra dedicata alle Nazionali, tornerà in questo fine settimana la Serie A 2023/2024 di calcio femminile. Tra sabato e domenica si giocheranno le cinque partite valide per la sesta giornata e sicuramente lo spettacolo non mancherà.

Si comincerà domani alle ore 12:30 con Pomigliano-Sampdoria, una sfida molto importante in chiave salvezza. Da una parte la squadra campana, attualmente nona con un punto, andrà a caccia del primo successo in questo campionato, mentre dall’altra le blucerchiate, in questo momento settime a quota 3, cercheranno di conquistare la seconda vittoria dopo quella di due giornate fa contro il Napoli (nel mezzo c’è stata la sconfitta per 5-0 contro la Roma). Alle ore 15:00 toccherà a Fiorentina e Milan affrontarsi in un match che si preannuncia molto interessante. Per ora la squadra Viola (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta) ha fatto sicuramente meglio rispetto alle rossonere (2-1-2), ma ciò non vuol dire che il gruppo di Maurizio Ganz parta sconfitto per questo incontro.

Passando alla domenica, alle ore 12:30 ci sarà l’attesissimo big match di giornata tra Juventus e Roma. Entrambe le squadre coinvolte hanno finora vinto tutte le loro rispettive prime cinque partite di questa Serie A e si trovano dunque in testa alla classifica a punteggio pieno (15 punti). In palio domenica ci sarà quindi, oltre a una vittoria di grande prestigio, anche il primato, anche se non è da escludere un possibile pareggio che porterebbe tutte e due le squadre a 16 punti. Tra le tante incertezze che aleggiano intorno a questo match, una cosa è sicura: lo spettacolo qui non mancherà.

Alle ore 15:00 di domenica si affronteranno poi Napoli-Sassuolo, due squadre che per adesso hanno deluso. Infatti, da una parte la compagine campana ha finora perso tutte le partite in campionato, mentre le neroverdi hanno raccolto soltanto un punto in con il pareggio contro Pomigliano. Entrambe le squadre hanno dunque bisogno di una scossa per accendere la propria stagione: chi ci riuscirà? Non resta che attendere il responso del campo.

Infine, alle ore 18:00 scenderà in campo l’Inter, che affronterà in trasferta la squadra rivelazione di questo inizio di stagione, ovvero il Como. Le ragazze di Marco Bruzzano hanno conquistato addirittura 10 punti nelle prime cinque partite, proprio come l’Inter, e domenica andranno a caccia di un altro risultato utile. Non sarà però di certo facile portare a termine la missione, perché dall’altra parte la squadra di Rita Guarino, sulla carta superiore, si impegnerà sicuramente al massimo per ottenere tre punti che sarebbero molto importanti.

