Basket 3x3, l'Italia giocherà il preolimpico per Parigi 2024. Definite le prime qualificate ai Giochi

Il basket 3×3 sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Questo sport farà la sua seconda apparizione nella rassegna a cinque cerchi dopo aver fatto il proprio debutto ai Giochi di Tokyo 2020, quando fu presente anche l’Italia con la squadra femminile. Nella capitale francese si giocherà nell’iconico scenario di Place de la Concorde, dal 30 luglio al 5 agosto del prossimo anno. La FIBA ha comunicato le prime squadre qualificate alle Olimpiadi 2024, in base al ranking internazionale: tra gli uomini hanno staccato il pass Serbia, USA, Cina; tra le donne hanno festeggiato Cina, USA e Francia.

L’Italia femminile potrà provare a qualificarsi ai Giochi. La nostra Nazionale avrà infatti una chance nell’ultimo torneo preolimpico, a cui parteciperanno 16 Nazionali e che metterà in palio tra tagliandi per aerei. Insieme alle azzurre ci saranno Egitto, Tunisia, Canada, Cile, Giappone, Mongolia, Germania, Ungheria, Spagna, Olanda, Lituania, Azerbaijan, Polonia, Repubblica Ceca, il Paese ospitante (lo scopriremo soltanto a dicembre).

Gli altri due pass a disposizione verranno assegnati attraverso altri due preolimpici, dove soltanto la vincitrice guadagnerà il tagliando per i Giochi. Nel primo si affronteranno Ungheria, Olanda, Azerbaijan, Egitto, Mongolia, Cila, una wild-card, il Paese ospitante (verrà comunicato a dicembre). Nel secondo spazio ad Australia, Olanda, Germania, Canada, Austria, vincitrice della America Cup, vincitrice dell’Africa Cup, il Paese ospitante (a dicembre).

Se una Nazionale staccasse il biglietto per la Francia in uno dei primi due Universality Olympic Qualifying Tournament, sarebbe sostituita nell’ultimo preolimpico dalla squadra meglio piazzata nel Ranking FIBA 3×3. L’Italia maschile non parteciperà a nessun preolimpico. Di seguito il quadro dettagliato dei preolimpici femminili.

PREOLIMPICI BASKET 3X3 FEMMINILE

Primo Universality Olympic Qualifying Tournament (8 squadre, 1 si qualifica)

Paese ospitante, Ungheria, Paesi Bassi, Azerbaigian, Egitto, Mongolia, Cile, Wildcard.

Secondo Universality Olympic Qualifying Tournament (8 squadre, 1 si qualifica)

Paese ospitante, vincitrice America Cup, vincitrice Africa Cup, Australia, Paesi Bassi, Germania, Canada, Austria.

Olympic Qualifying Tournament (16 squadre, 3 si qualificano)

Paese ospitante, Egitto, Tunisia, Canada, Cile, Giappone, Mongolia, Germania, Ungheria, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Azerbaigian, Polonia, Repubblica Ceca, Italia.

Foto: FIP