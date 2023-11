Bagnaia conferma il titolo: solo due piloti ci erano riusciti in MotoGP...

Il lungo e appassionante testa a testa tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia è andato in archivio oggi a Valencia in favore del pilota italiano della Ducati Factory, che ha festeggiato il terzo titolo iridato della carriera all-inclusive (contando quindi le classi inferiori Moto3 e Moto2) nel Motomondiale raggiungendo un risultato per certi versi storico.

Pecco, centrando la doppietta 2022-2023, è diventato infatti il terzo pilota di sempre capace di aggiudicarsi due titoli consecutivi nell’era della MotoGP (iniziata nel 2002). Prima del torinese, gli unici a riuscirci erano stati due mostri sacri del motociclismo globale come Valentino Rossi (2002-2005 e 2008-2009) e Marc Marquez (2013-2014 e 2016-2019).

Proprio al termine del dominio di MM93, a causa del grave infortunio rimediato nella prima gara del 2020 a Jerez, si era innescata un’alternanza nell’albo d’oro della classe regina con i trionfi di Joan Mir e Fabio Quartararo prima del back-to-back firmato da Bagnaia. Il portacolori del team ufficiale Ducati mette nel mirino a questo punto un sensazionale tris mondiale in vista del 2024, anche se la concorrenza si preannuncia particolarmente temibile.

467-428 il punteggio finale di Pecco e Martinator, con il padrone di casa iberico che ha consegnato di fatto il titolo al rivale dopo pochi giri nella gara decisiva di Valencia commettendo un errore (tamponando Bagnaia in curva 1 e perdendo tante posizioni con un lungo) e ritirandosi poche tornate più tardi dopo un contatto con Marc Marquez nel tentativo di costruire una rimonta disperata.

Credit: MotoGP.com Press