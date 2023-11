VIDEO Francesco Bagnaia fa una schiacciata stile NBA! Cos’è successo in pista e i tre anelli mostrati

Una gioia irrefrenabile per la Ducati e per Pecco Bagnaia: arriva il secondo titolo consecutivo per il pilota italiano che ha vinto l’ultima gara stagionale di Valencia, avendo la meglio in un duello equilibrato e senza esclusione di colpi con Jorge Martin.

Sotto la tribuna del suo fan club, è andata in scena una coreografia spettacolare per Bagnaia a tema cestistico, in stile NBA: a Pecco è stata consegnata una palla da basket dorata che ha schiacciato a canestro per poi indossare i tre anelli come quelli che indossano coloro che sono i campioni NBA.

Ecco la meravigliosa scenografia preparata dai suoi tifosi:







Foto: LiveMedia/Alessio Marini