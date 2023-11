Badminton, necessario l’intervento chirurgico per Yasmine Hamza. Addio alla qualificazione olimpica

Brutte notizie per Yasmine Hamza, che deve abbandonare il cammino verso la qualificazione olimpica nel singolare femminile del badminton: la 20enne azzurra, che solo tre settimane fa aveva coronato una lunga rimonta arpionando virtualmente uno dei posti assegnati tramite il ranking olimpico, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico.

La conferma giunge dopo la visita di controllo effettuata da Hamza a Roma, presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI: il professor Ferretti ha sostanzialmente confermato la necessità di un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, che sarà effettuato al più presto in accordo con il medico federale, il dottor Gianfelici.

L’azzurra agli Hylo-Open di Saarbrücken si era bloccata dopo uno smash ed aveva poi abbandonato il campo in sedia a rotelle per la sospetta rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: addio alla corsa verso la qualificazione a Parigi 2024. Al momento solo Giovanni Toti risulterebbe qualificato ai Giochi in singolare.

Foto: European Games 2023