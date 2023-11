Chi sono Cinà, De Marchi e Sciahbasi: gli azzurrini che fanno sognare l’Italia in Coppa Davis juniores

Una Giovine Italia che promette bene. E’ un momento sicuramente favorevole al tennis maschile del Bel Paese quello che stiamo vivendo. Jannik Sinner è la punta di diamante di un gruppo di giocatori che sta abituando anche il grande pubblico a una pratica così complicata e competitiva. Non ci sono dubbi che i riscontri ottenuti da Jannik siano uno stimolo per tutti, specie le nuove leve.

A questo proposito, arrivano grandi notizie dalle Juniors Davis Cup Finals, vale a dire il campionato mondiale a squadre Under 16 di tennis per nazioni, che si stanno disputando sulla terra rossa di Cordoba, in Spagna. Ebbene, la selezione del Bel Paese ha ottenuto il pass per la Finale, battendo per 2-1 gli Stati Uniti. Domani ci sarà la sfida contro la Repubblica Ceca.

Una semifinale in cui sono stati decisivi i due singolari: Andrea De Marchi ha battuto 6-3 6-3 Maxwell Exted e a seguire Federico Cinà si è imposto in rimonta 4-6 6-0 6-2 contro Darwin Blanch. Nel doppio Exted e Jagger Leach hanno sconfitto De Marchi e Sciahbasi 6-2 2-6 10-8. Si affronterà la compagine ceca, che nell’altra partita ha prevalso per 2-1 contro la Spagna padrona di casa. Si spera di replicare quanto accaduto nel 2012, sempre in territorio iberico, con l’unico trionfo in questa competizione per l’Italia. Il riferimento è alla squadra capitanata da Simone Colombo, vittoriosa con Gianluigi Quinzi, Filippo Baldi, Domenico Mirko Cutuli e Jacopo Stefanini.

Scopriamo meglio chi sono questi ragazzi che vanno a comporre il magico trio di questa Davis junior. Partiamo dal più noto, ovvero Federico Cinà, palermitano, classe 2007, cresciuto nel vero senso del termine a pane, palline e racchette. Figlio di Francesco, storico tecnico di Roberta Vinci, “Pallino”, come viene simpaticamente soprannominato, ha una grande passione per questo sport e un talento cristallino. Lo confermano i riscontri di quest’anno, citando le semifinali raggiunte agli US Open 2023 nel torneo juniores e la partecipazione alle Finals Junior in Cina, competizione riservata ai migliori prospetti del circuito. N.10 a livello ITF Junior, vanta in questa stagione 35 vittorie e 15 sconfitte.

“Spero prima di ogni cosa di essere cresciuto fisicamente e senza infortuni, ma soprattutto di essere un buon atleta per poter competere contro chiunque. I miei sogni sono grandi, come grande sarà il lavoro che dovrò fare ogni giorno sia in campo che fuori“, aveva dichiarato Federico a OA Sport. Un percorso che proseguirà in funzione della preparazione per gli Australian Open 2024 Junior, dove lo vedremo in azione. Un giocatore alto, dalle caratteristiche di Sinner come capacità di colpire la palla con il rovescio e da strutturare al meglio sul lato del dritto e del servizio.

Per quanto riguarda Andrea De Marchi, anch’egli è sicuramente un tennista molto interessante, menzionando la vittoria dell’anno scorso nel Tennis Europe Under 16 di Tolentino. Il laziale classe 2007 aveva conquistato il titolo battendo in finale William Mirarchi con il parziale di 6-3 6-4. A livello ITF Junior ha vinto 25 partite e perse 13 e sta progredendo, esaltandosi nel contesto della Nazionale.

Per quanto concerne Lorenzo Sciahbasi, il classe 2005 nativo di San Benedetto del Tronto sta crescendo anch’egli, dopo aver raggiunto quest’anno gli ottavi di finale a Wimbledon junior e spintosi alla Finale nel doppio con Gabriele Vulpitta al Roland Garros giovanile. Da considerare anche i quarti di finale raggiunti nell’ITF di Pescara a settembre dell’anno scorso. Cresciuto nel Tennis Training School di Foligno, c’è la piena consapevolezza che ci sia molto da fare come aveva confessato ai nostri microfoni: “Devo accrescere il mio numero di partite a livello ITF“. In sostanza, si lavora per alimentare il circolo virtuoso del tennis italiano.

