ATP Parigi-Bercy 2023, Novak Djokovic regola Tomás Martín Etcheverry in due set e approda al terzo turno

Tutto abbastanza facile per Novak Djokovic. Il n.1 del mondo ha fatto il proprio esordio all’Accor Arena di Parigi, sede del Masters1000 di Bercy, contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry (n.32 del ranking). In 1 ora e 25 minuti di partita, il sei-volte vincitore di questo torneo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 dando mostra di essere in ottima condizione fisica. Djokovic, fermo da non poche settimane, ha scelto di non prendere parte alla trasferta asiatica al fine di presentarsi a questo evento in un buono stato di forma e avvicinarsi al meglio alle ATP Finals di Torino e alle Finali di Coppa Davis a Malaga. Nel terzo turno, Djokovic affronterà l’olandese Tallon Griekspoor.

Nel primo set il n.1 ATP fa capire di essere centrato, concedendo le briciole nei turni al servizio e mettendo pressione al suo avversario in risposta. L’argentino tiene botta fino all’ottavo game, quando anche grazie ad alcuni colpi molto profondi il serbo si porta sul 5-3. Nel gioco successivo Nole fa vedere alcune skills, come il rovescio lungolinea in open stance a lasciare sul posto il sudamericano. 6-3 in 52′ di partita.

Nel secondo set il campione nativo di Belgrado crea subito dei grossi problemi nel turno al servizio di Etcheverry. E’ molto falloso l’argentino, anche perché i suoi errori sono provocati dalla grande pressione da fondo messa dal serbo. Il break del primo game è cosa fatta. Si distrae poco dopo Nole, concedendo la chance del contro-break con un doppio fallo. Djokovic, però, resetta tutto e avvia il pilota automatico. La velocità di crociera del balcanico è tale che il povero Tomas possa farci poco e il doppio break del quinto game arriva inesorabilmente. Il sipario cala nell’ottavo game con un emblematico 6-2 al terzo match-point.

Leggendo le statistiche, Nole ha concluso con 21 vincenti e 16 errori non forzati, mettendo a segno 9 vincenti di dritto e 6 con il rovescio, oltre che 6 ace. 62% di prime di servizio in campo per il fuoriclasse di Belgrado, con l’81% dei quindici conquistati, mentre con la seconda il 60%. Ottimo, chiaramente, il rendimento con la risposta alla seconda dell’argentino (60% dei punti).

Foto: LaPresse