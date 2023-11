ATP Metz 2023: Humbert ed Herbert vincono i derby francesi, a Shevchenko la sfida tutta russa

In attesa del derby italiano tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, ce ne sono già stati altri tre (due francesi ed uno russo) nei quarti di finale del torneo ATP di Metz. Una giornata dunque davvero particolare ed iniziata con la vittoria di Alexander Shevchenko, che ha battuto un po’ a sorpresa il connazionale Karen Khachanov, testa di serie numero tre, in due set con il punteggio di 6-4 6-4. Per il numero 63 della classifica mondiale sarà la prima semifinale della carriera nel massimo circuito.

Ad affrontare Shevchenko sarà il francese Pierre-Hugues Herbert. Il 32enne non vinceva una partita ATP prima di questa settimana da oltre venti mesi, ma sul cemento di Metz si è completamente ritrovato, andando a battere il più giovane transalpino Luca Van Assche in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 7-5 dopo una battaglia di oltre due ore e mezza di gioco.

Il terzo derby della giornata era ancora uno francese tra Ugo Humbert ed Harold Mayot. Ha vinto alla fine il più illustre tra i due connazionali, con il numero 23 della classifica mondiale che si è imposto per 6-3 7-5.

Proprio Humbert sarà il prossimo avversario del vincente del derby azzurro tra Sonego e Fognini, che è proprio in corso in questi minuti.

