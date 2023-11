ATP Finals, una luce ha dato fastidio a Sinner: l’episodio contro Medvedev

Jannik Sinner è in campo in questo momento contro Daniil Medvedev nella semifinale delle ATP Finals. Durante il match contro il russo però, l’azzurro ha richiesto l’interruzione della partita per un episodio alquanto singolare.

Il tutto è avvenuto in avvio del quinto gioco della partita, con Jannik che aveva appena conquistato il break e si apprestava ad andare al servizio. Dopo una prima lunga, il numero 4 al mondo sembra tentennare lanciando un paio di indicazioni verso l’alto, per poi servire la seconda. Arriva il doppio fallo, e soltanto dopo richiede l’intervento del giudice di sedia.

Che si avventa vicino all’azzurro per capire quale sia il fattore che disturba l’altoatesino, solitamente un giocatore che non pensa moltissimo ai fattori esterni. Dopo un breve conciliabolo, si capisce quale sia l’elemento che gli provoca fastidio: una luce blu puntata praticamente verso il volto che gli disturbava la visuale del campo.

Subito dopo aver intuito il problema, la luce blu viene spenta, con Sinner che è potuto tornare in mezzo al campo a disputare senza problemi la sua partita.

Foto: LaPresse