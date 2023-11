ATP Finals 2023, i primi quattro del seeding in semifinale per la quarta volta nella storia

Ancora poco e sarà battaglia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’azzurro ed il russo scenderanno fra poco al PalaAlpiTour di Torino per affrontarsi nella semifinale delle ATP Finals, in una edizione che, in qualche modo, entrerà comunque nei libri di storia. Difatti è solo la quarta volta nella storia che al penultimo atto accedono i primi quattro giocatori del seeding.

Per la ‘prima’ bisogna tornare indietro di trentatré anni, all’edizione 1990. Alle semifinali a Francoforte arrivarono Stefan Edberg, ai tempi numero 1 al mondo, contro Ivan Lendl ed il padrone di casa Boris Becker contro un giovane Andre Agassi. Fu proprio quest’ultimo ad imporsi alla fine, sconfiggendo Edberg in finale.

Salto in avanti fino al 2004 per la seconda volta. Siamo ad Houston, ed i quattro semifinalisti furono Roger Federer, Andy Roddick, Lleyton Hewit e Marat Safin, e a trionfare fu lo svizzero con un netto 6-3 6-2 su Hewitt. Il terzo episodio è del 2020 a Londra, con Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem e Daniil Medvedev, ad imporsi fu proprio il russo sull’austriaco in rimonta.

E poi, quest’anno, nuovamente i primi quattro al mondo a sfidarsi per il titolo di Maestro. Una piccola particolarità: in due delle tre occasioni che vi abbiamo brevemente raccontato, nel 1990 e nel 2020, fu il numero 4 del ranking, prima Agassi e poi Medvedev, ad imporsi. E chi è il quarto giocatore del seeding in queste Finals? Chi vuol capire, capisca…

Foto: LaPresse