Follia Medvedev: se la prende con un tifoso e si prende un warning! “Vieni giù…”

Una battaglia infinita. Jannik Sinner e Daniil Medvedev si stanno confrontando in un match durissimo, valido per le semifinali delle ATP Finals di Torino. Sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino, siamo al terzo set: il primo vinto dall’altoatesino 6-3 e il secondo dal russo 7-6 (4). Dopo aver subito il break all’inizio della terza frazione, per qualche errore di troppo, Medvedev si è molto innervosito.

Il pubblico è a sostegno di Jannik e il moscovita fatica ad accettare la questione, soffrendo terribilmente la partecipazione calorosa del pubblico italiano. Nel corso del terzo game, nel turno al servizio del 22enne nostrano, Medvedev ha sfogato tutto il proprio nervosismo nei confronti del giudice di sedia, dialogando anche con il pubblico.

“Vieni giù…”, ha detto il russo a uno spettatore in un clima arroventato. Si gioca punto a punto senza starci troppo a pensare e anche i tennisti stanno dando fondo a tutte le loro energie per cercare di superarsi. Anche così si spiega lo sfogo del n.3 del mondo.

Foto: LaPresse