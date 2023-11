ATP Finals, Sinner non ancora qualificato: con Rune serve vincere per evitare calcoli con set e game

Nonostante la vittoria contro Novak Djokovic, Jannik Sinner non può ancora dirsi ufficialmente qualificato per le semifinali delle ATP Finals, anche se la situazione gli è ora decisamente favorevole. C’è ancora il confronto di giovedì con il danese Holger Rune, ma anche l’altra variabile chiamata Hubert Hurkacz, con il polacco che andrà a sfidare proprio Djokovic dopo il subentro rispetto a Stefanos Tsitsipas, vista l’uscita di scena del greco.

Le cose stanno attualmente in questo modo: se Sinner batterà Rune, allora non ci sarà nessun problema in merito all’ingresso in semifinale. E questo con qualsiasi risultato, due set a zero o due set a uno che sia. Tuttavia, anche semplicemente vincere un set basterebbe qualora Djokovic non vincesse in due con Hurkacz.

Le cose si complicherebbero nel caso in cui sia Rune a battere Sinner: un 2-1 con 2-0 di Djokovic su Hurkacz farebbe sì che si debba vedere la percentuale dei game vinti e persi. Qualora il serbo chiudesse in tre, e non in due, il danese avrebbe campo libero. Appare ovvio che un successo di Hurkacz contro Djokovic risolverebbe qualsiasi calcolo, dovendosi così solo stabilire se il numero 4 del mondo arriverà primo o secondo nel girone Verde.

In ogni caso, un effetto collaterale di un successo di Sinner sarebbe che, molto semplicemente, Djokovic andrebbe anch’egli in semifinale. In ogni caso, sono tutti scenari da rivedere alla luce di quanto accadrà tra quarantott’ore. All’atto pratico, Jannik ha il destino totalmente nelle proprie mani.

Foto: LaPresse