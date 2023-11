ATP Finals, Puppo: "Sinner non si è dannato l'anima. Ho chiesto a Pioline cosa ha combinato con lui..."

Consueto appuntamento serale per Dario Puppo, che torna sugli schermi di OA Sport con il suo TennisMania. Il commentatore di Eurosport è a Torino per presenziare alle ATP Finals e ha tenuto una diretta per poter analizzare il successo di Jannik Sinner su Stefanos Tsitsipas.

“Una giornata notevole per il tennis italiano – afferma Puppo in apertura – Non sono stupito della prestazione di Sinner, ma mi stupisco per chi si stupisce della qualità espressa oggi (ieri, ndr), evidentemente non hanno visto cosa ha fatto negli ultimi due mesi. C’è stata chiaramente la svolta. Ci sono stati un paio di momenti in cui si è fatto rimontare dallo 0-40, solo un momento di difficoltà al servizio, ma c’è stata poca storia. Tsitsipas ha addirittura fatto al massimo un punto in risposta nel secondo set”.

Il giornalista prosegue poi con l’analisi della sfida: “Spero che Tsitsipas possa giocare ancora, perché altrimenti qualche ‘hater’ potrebbe agganciarsi all’infortunio per giustificare il successo di Sinner. Ma non mi è parso che l’azzurro si sia dannato l’anima in campo, ha gestito bene e le sue dichiarazioni caricano ancora di più l’ambiente. Lo stesso greco lo ha definito molto migliorato al servizio. Ribadisco, per me Sinner è il secondo favorito del torneo“.

Un torneo che, per Puppo, può regalare qualche sorpresa: “Il sorteggio rimane sempre importante per il torneo. Tsitsipas forse paga i troppi impegni in stagione, ad un certo punto inizi anche ad accusare la fatica. E attenzione all’altro girone: sono sicuro che ci farà divertire parecchio, forse ancor di più del verde“.

Chiusura con una piccola battuta, su un incontro fatto proprio fuori al PalaAlpiTour: “Dopo l’accredito ho incontrato Cedric Pioline, il direttore del torneo di Parigi-Bercy, chiedendogli ‘Ma che cosa hai combinato con Sinner?’ (tornando sull’organizzazione del torneo che lo mise ultimo match al debutto con McDonald e poi nel pomeriggio con De Minaur, ndr), e mi ha risposto scherzosamente ‘l’ho preparato per il torneo’ “.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it