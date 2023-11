ATP Finals, la classifica del girone di Sinner dopo la prima giornata: la differenza set/game con Djokovic

Jannik Sinner ha sconfitto Stefanos Tsitsipas per 6-4, 6-4 nel suo match d’esordio alle ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto tennisti della stagione. L’altoatesino ha liquidato in maniera perentoria il quotato greco e ha così ottenuto il primo successo al PalaAlpitour di Torino, fondamentale per coltivare importanti ambizioni di qualificazione alle semifinali. Il 22enne si è portato in testa alla classifica del girone verde, tra l’altro con un valido saldo set (2-0) e con una buona differenza di game vinti-game versi (+4).

In serata il cemento indoor del capoluogo piemontese ha ospitato il pirotecnico confronto tra il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. Il numero 1 al mondo è riuscito a imporsi al tie-break del primo set riuscendo a recuperare una situazione di svantaggio, poi ha inseguito l’avversario nella seconda frazione e si è dovuto inchinare al tie-break con un netto 7-1, salvo poi rialzare la testa nel terzo set e riuscire a imporsi di gran carriera.

Jannik Sinner è così al comando della graduatoria in solitaria, mentre Novak Djokovic è all’inseguimento. Il serbo vanta 1 vittoria, ma con un saldo set peggiore rispetto all’azzurro (2-1). Holger Rune e Stefanos Tsitsipas sono ancora a secco di vittorie, il danese è terzo grazie al set conquistato oggi mentre il greco chiude il raggruppamento con zero set a referto. Di seguito la classifica dettagliata del girone verde alle ATP Finals.

CLASSIFICA GIRONE VERDE ALLE ATP FINALS

1. Jannik Sinner 1 vittoria (1 partita disputata): 2-0 set vinti/persi (100%), 12-8 game vinti/persi (60%)

2. Novak Djokovic 1 vittoria (1 partita disputata): 2-1 set vinti/persi (66,67%), 19-16 game vinti/persi (54,29%)

3. Holger Rune 0 vittorie (1 partita disputata): 1-2 set vinti/persi (33,63%), 16-19 game vinti/persi (45,71%)

4. Stefanos Tsitsipas 0 vittorie (1 partita disputata): 0-2 set vinti/persi (0%), 8-12 game vinti/persi (40%)

Foto: Lapresse