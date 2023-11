ATP Finals, anche i bookmakers la pensano come Nargiso: Sinner non è il secondo favorito. Le quote

Le ATP Finals andrannno in scena al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 settembre. Si tratta del torneo che conclude l’annata agonistica (escludendo la Coppa Davis) e che è riservato esclusivamente ai migliori otto giocatori della stagione. I tennisti scenderanno in campo sul veloce indoor del capoluogo piemontese per contendersi il prestigioso titolo di “maestro”. Sono previsti due gironi da quattro atleti ciascuno: nel gruppo verde figurano il serbo Novak Djokovic, l’italiano Jannik Sinner, il greco Stefanos Tsitsipas, il danese Holger Rune; nel raggruppamento rosso si fronteggeranno lo spagnolo Carlos Alcaraz, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, il tedesco Alexander Zverev. I primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate.

Il grande favorito della vigilia è Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, capace di vincere tre Slam in questa stagione e reduce dal sigillo al Masters 1000 di Parigi-Bercy, è il più accreditato per la conquista del trofeo. Il successo dell’eterno fuoriclasse balcanico è altamente pronosticato dai bookmakers, che hanno quotato il trionfo del ribattezzato Nole ad appena 2,50 (puntando 10 euro se ne vincono 25).

Per gli allibratori il secondo favorito è lo spagnolo Carlos Alcaraz: il sigillo del numero 2 del ranking ATP e vincitore dell’ultimo Wimbledon viene premiato 3,75 volte la posta puntata. Gli esperti di scommesse concordano nel vedere Jannik Sinner come il quarto favorito, esprimendo lo stesso parere che Diego Nargiso ha rilasciato in un’intervista concessa a OA Sport.

L’affermazione dell’italiano, numero 4 al mondo, è infatti data a 5,5 (puntando 10 euro se ne vincono 55). L’altoatesino è preceduto anche dal russo Daniil Medvedev (4,5 per il numero 3 del circuito). Sono decisamente distaccati tutti gli altri partecipanti: 15 per il greco Stefanos Tsitsipas (numero 6), 18 per il russo Andrey Rublev (numero 5), 20 per il tedesco Alexander Zverev (numero 7) e il danese Holger Rune (numero 8).

QUOTE SCOMMESSE ATP FINALS

Novak Djokovic 2,5

Carlos Alcaraz 3,75

Daniil Medvedev 4,5

Jannik Sinner 5,5

Stefanos Tsitsipas 15

Andrey Rublev 18

Holger Rune 20

Alexander Zverev 20

