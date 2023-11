ATP Finals, Alexander Zverev: “Il servizio oggi ha fatto la differenza, nessun problema alla caviglia”

Alexander Zverev ha giocato un bello scherzetto a Carlos Alcaraz. Il tedesco è riuscito a prendersi il successo al debutto alle ATP Finals, su un campo che lui conosce ottimamente visto che trionfò qui proprio due anni fa. E si instrada verso una qualificazione in semifinale che appare davvero possibile.

Il tedesco difatti ha, almeno sulla carta, già affrontato l’avversario più difficile del girone rosso. Poi dovrà incrociare le armi con i due russi, Daniil Medvedev ed Andrey Rublev. Non conosce ancora l’ordine preciso, ma gli basterà quantomeno un successo per rientrare tra i migliori quattro e provare ad andare per la tripletta.

“Il servizio ha fatto la differenza quest’oggi – ha affermato il tedesco subito dopo il successo – Carlos ha un sacco di soluzioni da fondocampo, sapevo di dover chiedere molto a questo fondamentale. Annullare una palla break in apertura di secondo set ha aiutato la mia rimonta. Battere i migliori al mondo è bello e lui è uno di quello, vincere di nuovo qui è bellissimo“.

Zverev ci tiene poi a specificare, sia avanti al pubblico che ai microfoni di Sky Sport, di non aver avuto problemi alla caviglia quando è scivolato nel sesto gioco del terzo set: “Sono solo scivolato. Ho sentito un po’ di dolore per qualche minuto ma non ho sentito danni, niente di paragonabile a quanto successe a Parigi“.

