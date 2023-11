ATP Finals 2023, Stefanos Tsitsipas giocherà contro Jannik Sinner: gli ultimi aggiornamenti

Sono state ore molto particolari a Torino, in avvicinamento al primo giorno di partite delle ATP Finals 2023. Il Master di fine anno prenderà il via e, non prima delle 14.30, Jannik Sinner farà il proprio esordio al Pala Alpitour. Il calendario prevede l’incrocio con il greco Stefanos Tsitsipas, ma sulla presenza del greco si sono addensate le “nubi”.

Sì, perché il forte tennista ellenico è stato costretto negli ultimi due allenamenti, con Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, a interrompere anzitempo. La causa si pensava fosse un problema al gomito destro. I maggiori organi di stampa avevano fatto il collegamento all’infortunio di due anni fa che costrinse il nativo di Atene a ritirarsi proprio dalle Finals, disputando solo un incontro.

La situazione però, stando agli ultimi aggiornamenti, sarebbe diversa. Come riportato dal collega di Eurosport Simone Eterno, Tsitsipas avrebbe avuto dei problemi alla schiena nelle due circostanze citate. Tuttavia, sottoposto a un controllo medico, avrebbe avuto l’ok e quindi, salvo imprevisti, la sfida contro Sinner ci sarà.

Tsitsipas, che si è sottoposto oggi a esami per un problema alla schiena (non gomito), ha il via libera dai medici per giocare. A meno di altri imprevisti nella notte, domani con Sinner in campo ci sarà il greco — Simone Eterno (@Simon_Forever) November 11, 2023

Chiaramente, sarà da capire lo status fisico del greco. Da programma, i due giocatori si alleneranno prima del loro match sul Centrale: alle 10.45 Jannik scambierà con il giovane Bueno, mentre Stefanos con il padre nel ruolo di coach. Magari anche da questa preparazione prima della partita si potrà comprendere la forma dell’ellenico, tenuto conto della presenza a Torino della prima riserva, Hubert Hurkacz.

Foto: Lapresse