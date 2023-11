ATP Finals 2023, Sinner non sarebbe qualificato battendo Djokovic 2-1: classifica intricata

Dopo tre dei sei incontri del Gruppo Verde del torneo di singolare delle Nitto ATP Finals 2023 di tennis, la classifica vede in testa il danese Holger Rune con 1 vittoria, avendo disputato 2 match, il 60% di set vinti ed il 45.71% di game vinti. Alle sue spalle, invece, ci sono Jannik Sinner, secondo con 1 vittoria in 1 match, il 100% di partite vinte ed il 60% di game vinti, e Novak Djokovic, terzo con 1 vittoria in 1 match, il 66.67% di set vinti ed il 54.29% di game vinti. Lo scontro diretto tra questi ultimi riscriverà la graduatoria del raggruppamento.

Una vittoria del serbo Novak Djokovic, con qualsiasi punteggio, promuoverebbe il numero 1 del mondo alle semifinali come primo del raggruppamento, mentre Sinner e Rune si ritroverebbero giovedì 16 a disputare una sorta di quarto di finale che consentirebbe al vincitore di giocare la semifinale contro il primo del Gruppo Rosso.

Una vittoria per 2-0 di Sinner su Djokovic, invece, promuoverebbe Sinner alle semifinali, seppur non ancora con la certezza del primo posto, mentre inguaierebbe il serbo che, in caso di vittoria di Rune su Sinner, sarebbe eliminato: il danese, infatti, battendo Sinner, con qualsiasi punteggio, sarebbe in semifinale.

Il discorso più intricato riguarderebbe una vittoria di Sinner su Djokovic in tre set. In questo caso Sinner dovrebbe comunque battere Rune per essere certo della qualificazione, a meno che Djokovic non riesca nell’intento di battere Hurkacz in due set: questa eventualità permetterebbe a Sinner di qualificarsi anche perdendo in tre set da Rune.

Rune, invece, dovrebbe battere in due set Sinner per essere certo della qualificazione, a meno che Djokovic non riesca nell’intento di battere Hurkacz in due set: questa eventualità permetterebbe a Rune di qualificarsi anche vincendo in tre set contro Sinner. Djokovic, invece, sarebbe comunque qualificato alle semifinali nel caso in cui Sinner batta Rune nella terza giornata, infine nel caso in cui Rune batta Sinner in tre set e contemporaneamente Djokovic batta Hurkacz in due set, allora i due semifinalisti saranno decisi dalla percentuale di game vinti.

Foto: LaPresse