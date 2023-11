ATP Finals 2023, Novak Djokovic: “Bene aver vinto in due set. Sinner? Sono abituato a giocare le finali”

Sarà Novak Djokovic ad affrontare in finale alle ATP Finals Jannik Sinner: il serbo ha giocato la miglior partita in questa settimana, battendo con il punteggio di 6-3 6-2 Carlos Alcaraz, mostrando uno strapotere notevole rispetto allo spagnolo. Sarà quindi rivincita contro Sinner dopo la sconfitta nel round robin: entrambi i giocatori arrivano al meglio.

Queste le parole dopo il match di questa sera del numero 1 del mondo: “I miei bambini sono arrivati, mi hanno dato fiducia, forza ed energia per giocare al meglio stasera, per continuare a spingere al massimo. Sono molto contento che siano qui e che vedano cosa sto facendo, mi fa molto piacere quando sono con me“.

Sulla partita di questa sera: “Sapevo che sarebbe stata una partita ad alta intensità, con Carlos sono sempre state così negli ultimi mesi in cui ci siamo affrontati. Alcaraz è uno dei giocatori più completi che abbia mai affrontato in vita mia, molto dinamico, veloce, si difende alla grande e sa fare molte cose in campo. E’ una grande vittoria per me perché nelle prime tre partite ho speso più tempo in campo rispetto agli altri tre semifinalisti. Buono chiudere la partita in due set perché era partito bene e ha avuto subito palla break, poi la partita è cambiata dal break sul 4-3 del primo set: mi sono sentito più libero, ho servito bene quando dovevo e sono riuscito a portare in fondo il match“.

Aggiunge ai microfoni di Sky Sport: “Dovevo giocare il mio miglior tennis in campo per vincere oggi perché lui mette tanta pressione e aggredisce subito: è partito forte con due palle break nel primo game, sapevo che sarebbe stata una partita in cui mi avrebbe regalato poco. Da quando ho preso il break nel primo set è stata una partita perfetta: sono contento di essere più fresco per la finale di domani perché ho speso tanto e ho fatto tanta fatica nei tre match che ho giocato nel round robin. Sinner? Solo questo format ti permette di affrontare lo stesso giocatore a distanza di pochi giorni. L’altra notte abbiamo giocato una partita dura, finita 7-6 al terzo. Mi aspetto che il pubblico stia tutto dalla parte di Jannik essendo in Italia, ma domani sarà una finale e sono situazioni che ho già affrontato e sono come gestire dal punto di vista delle sensazioni e delle emozioni. La prestazione di questa sera mi dà tanta fiducia“.

Foto: Lapresse