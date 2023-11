ATP Finals 2023, Pietrangeli loda Sinner: “Ha preso a pallate Medvedev, fra due anni sarà il più forte di tutti”

In Italia è scoppiata la Sinner-mania. Jannik Sinner ha conquistato gli appassionati di tennis e non solo ed è sempre più lanciato nel suo percorso di crescita. L’azzurro ha raggiunto la finale delle ATP Finals, battendo in tre set nella semifinale Daniil Medvedev: in finale ci sarà la rivincita contro Novak Djokovic.

Anche Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis azzurro, ha incoronato l’impresa di Sinner: ““Cosa si può dire. Una vera macchina da guerra. A questo punto non vedo chi lo può battere. Veramente pauroso. Il primo set Medvedev l’ha buttato via dalla finestra. Nel secondo ho visto un Medvedev non al massimo e ho pensato che nel terzo il russo poteva alzare il livello del gioco e, quindi, per Jannik sarebbe stata dura. Invece, è stato Sinner a giocare in modo perfetto e lo ha preso a pallate“.

“Bravo in tutti i sensi. Per come si comporta in campo, per quanto sta diventando forte. Sono certo che fra due anni sarà una spanna sopra tutti gli altri“. Domani quindi la sfida a Nole Djokovic per cercare di far impazzire Torino, che non vuole smettere di sognare.

Foto: Lapresse