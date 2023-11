ATP Finals 2023, Jannik Sinner per sfatare anche il tabù Rune, Djokovic opposto a Hurkacz senza fare calcoli

Il verdetto definitivo. Cala il sipario per il Gruppo Verde di queste ATP Finals 2023. Quest’oggi si sapranno i nomi dei due semifinalisti al Masters di fine anno e al Pala Alpitour di Torino le emozioni non mancheranno. Tutto è ancora in gioco anche perché l’uscita di scena di Stefanos Tsitsipas, nei modi più volte descritti, ha creato una situazione decisamente particolare.

Non prima delle 14.30 Novak Djokovic dovrà affrontare Hubert Hurkacz in una partita nella quale il n.1 del mondo ha tutto da perdere, al cospetto invece di chi non può essere in corsa per la qualificazione al penultimo atto, ma può mettere in tasca denari (tanti) e 200 punti per la classifica mondiale. Non potrà fare troppi calcoli Nole, perché perdendo un set contro il polacco si metterebbe in una condizione difficile e legata al destino dell’altro match serale.

Non prima delle 21.00, infatti, Jannik Sinner e Holger Rune giocheranno, con la consapevolezza di quanto avrà fatto Djokovic. L’altoatesino, vincitore dei primi due incontri, non ha ancora la certezza del passaggio di turno e quindi dovrà sfatare un altro tabù, dal momento che nei due precedenti ha perso dal giovane danese. Ci si riferisce alla semifinale dell’ATP di Sofia dell’anno scorso e all’altra semifinale del Masters1000 di Montecarlo del 2023.

Jannik dovrà esprimere un livello molto alto perché Rune è particolarmente centrato, lontanissimo parente di quello che dopo Wimbledon faceva fatica a vincere un incontro. Servirà costanza di rendimento al servizio e precisione in risposta, per sfruttare gli eventuali passaggi a vuoto del rivale, capace di andare ad altissime velocità, ma probabilmente non in grado di mantenere questo standard per tutto il tempo.

CLASSIFICA GRUPPO VERDE

1. Jannik Sinner 2 match vinti e 0 persi; 4 set vinti 1 set perso (80%); 32 game vinti e 26 persi (55.17%)

2. Novak Djokovic 1 match vinto e 1 perso; 3 set vinti e set persi (50%); 37 game vinti e 36 persi( 50.68%)

3. Holger Rune 1 match vinto e 1 perso; 3 set vinti e 2 persi (60%); 16 game vinti e 19 persi (45.71%)

4. Hubert Hurkacz 0 a tutte le voci

5. Stefanos Tsitsipas 0 match vinti 2 persi; 0 set vinti e 4 persi; 8 game vinti e 12 persi (40%)

LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Vincono Sinner e Djokovic, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Vincono Sinner e Hurkacz, passano Sinner primo e Djokovic secondo;

Vincono Rune e Djokovic in due set, passano Rune primo e Djokovic secondo;

Vincono Rune in due set e Djokovic in tre, passano Rune primo e Sinner secondo;

Vincono Rune in tre set e Djokovic in due, si contano i game;

Vincono Rune e Djokovic in tre set, passano Rune primo e Sinner secondo.

