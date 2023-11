ATP Finals 2023, Holger Rune: "Contro Sinner sarà dura ma sono pronto. Su Tsitsipas..."

Holger Rune, dopo la bella prestazione al debutto contro Novak Djokovic (sconfitta in tre set lottati), ha ottenuto ieri la sua prima vittoria nel round robin alle ATP Finals 2023. Un successo agrodolce, maturato in seguito al ritiro del suo avversario Stefanos Tsitsipas per problemi fisici dopo soli tre game sul punteggio di 2-1 in favore del danese.

“Quando la partita è iniziata tutti abbiamo visto che Tsitsipas non serviva bene e forte come al solito. Era evidente che avesse qualche problema. Se sei un atleta devi ascoltare il tuo corpo e prendertene cura. Gli auguro il meglio e di stare bene al più presto“, il primo commento a caldo del numero 8 al mondo ai microfoni di Sky Sport dopo la conclusione anticipata della partita

Sulle possibili novità da apportare al suo gioco con il nuovo coach Boris Becker: “Nell’off-season potremmo lavorare sulla volée in tuffo, era la sua specialità (sorride, ndr). È troppo rischioso però cominciare a provarla adesso. Stiamo lavorando su tanti aspetti e spero si veda in campo. Cerco di migliorare sia come giocatore che come persona“.

Interpellato sulla prossima decisiva sfida in ottica qualificazione contro il padrone di casa italiano Jannik Sinner, il danese ha risposto: “Quella con Sinner sarà la partita che tutti aspettano, vero? Sarà un match interessante, tra due giocatori giovani che sono in alto nel ranking mondiale. Un incontro che tutti vogliono vedere. So che sarà dura ma sono pronto“.

Foto: Lapresse