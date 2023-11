ATP Finals 2023: Djokovic schianta Alcaraz in due set e ritroverà Sinner in finale

Sarà ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic. L’attesissima rivincita si terrà domani nell’ultimo atto delle ATP Finals, con l’azzurro che cercherà una nuova impresa contro il numero uno del mondo. Il serbo ha raggiunto l’altoatesino, dopo aver dominato la sua semifinale contro Carlos Alcaraz. Una prestazione sontuosa quella di Djokovic, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e mezza di gioco.

Djokovic ha ottenuto l’81% dei punti con la prima di servizio, ma soprattutto ha fatto la differenza in risposta, mettendo grande pressione ad un Alcaraz a cui non sono bastati 10 ace e 22 vincenti (contro i 15 dell’avversario). Lo spagnolo ha commesso anche 18 errori non forzati, mentre sono solo 5 quelli del serbo.

Eppure il match era iniziato con Djokovic che si è trovato costretto a salvare due palle break in apertura. Due errori di Alcaraz permettono al serbo di tenere un prezioso primo game al servizio. Si segue l’andamento dei turni in battuta fino all’ottavo game, quando Djokovic mette grande pressione allo spagnolo, procurandosi due palle break. La seconda è quella decisiva per il numero uno del mondo, che chiude la prima frazione sul 6-3.

Immediato break in avvio di secondo quarto, con Djokovic che strappa il servizio ad Alcaraz nel terzo game. Nel quinto gioco Alcaraz salva una palla break, poi Djokovic lo fa a sua volta nel sesto game, inventandosi un incredibile passante che lascia impietrito lo spagnolo. Nel game successivo nuovo palla break per Nole, che stavolta chiude dopo un’altra fenomenale difesa. Il serbo va a chiudere sul 6-2 e stacca il biglietto per la finale.

Djokovic ritroverà dunque Sinner dopo l’incredibile sfida di martedì sera. Il numero uno del mondo va a caccia del suo settimo titolo alle ATP Finals (sarebbe record assoluto). Per Jannik è invece la prima finale della carriera nel torneo di fine anno e proverà a regalare a se stesso e a tutto il pubblico di Torino una nuova magica serata.

