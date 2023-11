ATP Finals 2023, Adriano Panatta sorprende: “Medvedev è il miglior avversario per Jannik Sinner”

Scambi di battute tra serietà e divertimento. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, amici fraterni sui campi di tennis e nella vita, sono protagonisti in questi giorni di un Podcast “La Telefonata”, pubblicato su Spotify, dove chiaramente l’oggetto sono le ATP Finals 2023 a Torino, visto i loro impegni in Rai e su Sky Sport, in qualità di voci tecniche.

Nella quinta puntata della serie, dal titolo “Magnum“, si è parlato in primis della partita affrontata ieri da Jannik Sinner contro Holger Rune, vinta dall’altoatesino che ha così ottenuto il primato nel Gruppo Verde e la qualificazione alle semifinali.

Panatta ha analizzato l’incontro, parlando con grande schiettezza: “Ieri sera ho visto un Sinner, per la prima volta, un po’ apatico e aveva anche un problema alla schiena. Bravo per questo a rimanere in campo. Poi a un certo punto, sul 2-2 del terzo set quando ha fatto il pugnetto, si è scrollato quell’apatia che aveva avuto nel corso dell’intero match. E’ vero che Rune non ti dà ritmo perché alterna vincenti a errori, poi fa casino e litiga con tutti“.

A questo Bertolucci ha aggiunto: “E’ un tennista dal repertorio completo il danese e per uno che gioca di ritmo come Sinner, l’italiano fa fatica. Al limite, preferirebbe giocare più contro Djokovic…“. Poi una riflessione di Panatta, fatta prima di conoscere l’esito delle partite di oggi, in cui è stato decretato l’avversario di Sinner, ovvero il russo Daniil Medvedev. Ebbene, l’ex campione ha stupito con quest’affermazione: “Il mio avversario per Jannik è Medvedev perché lui gioca molto di rimessa e se sta a tre metri fuori dal campo, secondo me lo troviamo sulle tribune dopo un po’ con Sinner“.

Foto: LaPresse