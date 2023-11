ATP Finals 2023, Paolo Bertolucci senza giri di parole: “Lezione di sport di Jannik Sinner”

Jannik Sinner giocherà domani, non prima delle 14.30, la sua semifinale delle ATP Finals contro il russo Daniil Medvedev (n.3 del ranking). L’altoatesino si è reso protagonista di un percorso netto strepitoso al Pala Alpitour di Torino, battendo nel proprio girone Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune.

Per un format che prevede un regolamento assai discutibile, Sinner si era presentato al via dell’ultima sfida contro Rune già con la consapevolezza di essere qualificato e perdendo contro il danese avrebbe causato l’estromissione di Djokovic, grande favorito della vigilia. Jannik, però, ha giocato al meglio delle sue possibilità contro il n.10 del ranking, spinto soprattutto dalla voglia di battere chi non aveva mai sconfitto in precedenza, oltre che per i punti e i soldi in palio che male non fanno.

Per questo, però, Sinner ha ricevuto non poche critiche dagli appassionati, ritenendo che questo atto potrebbe costargli caro in un’eventuale Finale contro Nole, che giocherà domani (non prima delle 21.00) contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Un ragionamento “utilitaristico” piaciuto decisamente poco a Paolo Bertolucci, ex tennista di alto livello e attuale voce tecnica di Sky Sport. In alcuni Tweet, Bertolucci ha risposto a muso duro a chi ha mostrato contrarietà rispetto al comportamento di Sinner.

“Lezione di sport da parte di Jannik Sinner, impareremo mai?“, il primo post di Bertolucci. “Inattaccabile a causa della vittoria viene accusato di non aver pensato di estromettere Djokovic dal torneo. Visione miope. Se vuoi arrivare il alto devi pensare in grande e superare gli ostacoli. Aggirarli per fare il furbo non ti porterebbe lontano.Per fortuna lui è Sinner!“, ha aggiunto il commentatore tecnico di Sky Sport.

Foto: LaPresse