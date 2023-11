Atletica, Nadia Battocletti terza nel Cross di Alcobendas e si lancia verso gli Europei

Nadia Battocletti ha aperto la propria stagione di corsa campestre con un ottimo terzo posto nel Cross di Alcobendas, tappa gold del World Cross Country Tour (il massimo circuito internazionale itinerante). L’azzurra si è distinta sugli 8.040 metri del tracciato spagnolo alle porte di Madrid, disputando una gara nel gruppo di testa, caratterizzando da grande personalità e carattere lungo un percorso impegnativo e ricco di saliscendi. La trentina ha tagliato il traguardo con il tempo di 26:50, decisamente più basso rispetto al 27:17 con cui l’anno scorso riuscì ad arpionare la terza piazza.

La 23enne ha dato un ottimo segnale quando mancano due settimane agli Europei di Bruxelles, dove farà il proprio debutto da senior dopo aver vinto per quattro volte consecutive a livello giovanile. Nadia Battocletti ha chiuso alle spalle delle etiopi Likina Amebaw (26:33) e Asayech Ayichew (26:38), esprimendo poi la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Molto felice per questo test agonistico, che è una tappa di passaggio in vista della rassegna continentale. Mi sono messa subito davanti perché questa è la mia unica gara prima di Bruxelles, dopo aver rinunciato per influenza al cross di due settimane fa a Siviglia, e allora non poteva essere una ‘mezza gara’“.

La nostra portacolori ha poi proseguito: “Alla fine ho tolto quasi mezzo minuto al crono dell’anno scorso. Sapevo di essere in buona forma dagli allenamenti, mi sento in crescita di condizione. Ci sono altre due settimane per lavorare bene, e poi… c’è solo da correre”. Eccellente quinto posto di Anna Arnaudo (27:44), classe 2000 reduce dalla conquista del titolo tricolore di mezza maratona.

Foto: Grana/FIDAL