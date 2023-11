Alcaraz demolisce Medvedev: Sinner sfiderà il russo in semifinale alle ATP Finals

Lo spagnolo Carlos Alcaraz batte il russo Daniil Medvedev con un duplice 6-4 maturato in un’ora e venti minuti, vince il Gruppo Rosso delle Nitto ATP Finals e si regala la semifinale contro il serbo Novak Djokovic, mentre il russo deve accontentarsi della seconda posizione e dovrà sfidare Jannik Sinner nel penultimo atto. Diviene ininfluente ai fini del torneo il match tra il russo Andrey Rublev ed il tedesco Alexander Zverev, in programma questa sera.

Nel primo set si sussulta nel quarto game, quando Alcaraz va sotto 15-40, ma si salva con quattro punti di fila. Il momento chiave, allora, diventa il settimo gioco, col passaggio a vuoto di Medvedev, che cede la battuta a zero e vede l’iberico scappare sul 4-3 col servizio a disposizione. Lo spagnolo si ritrova sotto 0-30, ma da quel momento vince 8 dei seguenti 9 punti alla battuta e chiude sul 6-4 dopo 40′.

Nella seconda partita è invece Medvedev il primo ad andare in difficoltà al servizio, col russo che risale dal 15-40 e si salva ai vantaggi. La stessa magia, però, non riesce, sempre al russo, nel nono gioco, quando dal 15-40 lo spagnolo sfrutta la seconda occasione di break e va a servire per il match. Alcaraz tiene la battuta a zero, vince per 6-4 dopo 40′ e vince il Gruppo Rosso.

Le statistiche premiano l’iberico, che vince 61 punti contro i 51 del russo, mettendo a segno più vincenti, 22 contro 14, ma anche concedendo più gratuiti, 11 contro 8. Lo spagnolo sfrutta 2 delle 5 palle break avute in tre game differenti, mentre Medvedev non sfrutta 2 opportunità di break, avute in un unico gioco. Sono 3 a testa gli ace, mentre il russo commette più doppi falli, 3 contro 1.

Foto: LaPresse