A che ora Milan-Udinese? Calendario, programma, orario d’inizio, tv, streaming

Sempre più vicini ad assistere alla 11ma giornata della Serie A 2023-2024, la quale scatterà con il match di questa sera tra Bologna e Lazio. Domani sera, alle ore 20.45, sarà la volta del Milan di Stefano Pioli: i rossoneri ospiteranno l’Udinese di Gabriele Cioffi per il turno di campionato di questo weekend, sfida delicata per entrambe per scacciare via le preoccupazioni.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce da tre partite senza vittorie tra campionato e coppe. Sebbene bisogna considerare che il Diavolo ha affrontato squadre di assoluto livello come Juventus, PSG e Napoli, i risultati conseguiti in questi match non hanno di certo reso felici giocatori e tifosi. Per ripartire con il piede giusto dopo questa striscia negativa, servirà per forza di cose un successo per poi proiettarsi verso il crocevia fondamentale in Champions League con il PSG.

Al contrario dei rossoneri, l’Udinese di Gabriele Cioffi è scesa in campo in settimana per i sedicesimi di Coppa Italia con il Cagliari dove i bianconeri hanno ottenuto una sconfitta per 2-1 ai supplementari. In campionato, la squadra friulana è al 17mo posto della classifica con 7 punti all’attivo, frutto di altrettanti pareggi. Per migliorare la propria situazione, ai bianconeri servono vittorie, risultato che, prima o poi, arriverà se l’andazzo dovesse essere quello visto ultimamente.

Il match tra Milan e Udinese della 11a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) per cui anche in streaming su Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO MILAN-UDINESE SERIE A 2023-2024

Sabato 4 novembre

Ore 20.45 Milan-Udinese – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA MILAN-UDINESE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, Now Tv e Sky Go

