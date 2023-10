WTA Zhengzhou 2023: Qinwen Zheng trionfa in Patria, è rimonta vincente su Barbora Krejcikova

Qinwen Zheng fa suo il torneo WTA 500 di Zhengzhou, il più importante finora conquistato nella sua giovane carriera. La cinese, nata a circa 500 km di distanza (a Shiyan), conquista il secondo trionfo in carriera battendo in finale la ceca Barbora Krejcikova in rimonta, con il punteggio di 2-6 6-2 6-4. Un successo, questo, arrivato dopo un torneo nel quale non aveva ancora perso nessun set.

Quell’unico che rimane alla casella “persi” Krejcikova se lo prende di forza, perché dopo lo 0-2 iniziale da parte di Zheng l’ex vincitrice del Roland Garros infila una serie di sei giochi consecutivi, dei quali è paradossalmente più duro degli altri il quinto, giocato al servizio. Per il resto sempre una chiave su qualsiasi cosa la sua avversaria faccia fino al 6-2.

In fotocopia, almeno nella fase iniziale, il secondo parziale. Se è vero che arriva di nuovo e subito il break di Zheng, però, stavolta la padrona di casa non solo non si volta indietro, ma comanda gli scambi alla sua maniera, non concede tanti spazi alla sua avversaria e restituisce il 6-2 allungando così il match.

C’è chiaramente più lotta nel set decisivo, e non solo per la posta in palio. Stavolta tutti i game sono lottati, senza praticamente eccezioni; nonostante questo, i servizi strappati per metà del tempo sono due, uno a testa (nei primi due giochi). Dal 3-3 in poi, però, è sfida aperta, con Zheng che riesce a uscirne bene, ad andare sul 5-4 e poi a chiudere a zero l’intero torneo.

Oltre le quasi due ore e mezza di match, oltre il ritorno al best ranking della vincitrice, che si issa al numero 19 del mondo, è importante sottolineare il dato forse più incredibile di questo match. Zheng, infatti, l’ha vinto facendo 9/30 sulla seconda, il 30%. D’altro canto, però, vincendo 33 punti su 45 con la prima c’è anche un buon motivo per rendere ciò possibile.

Foto: LaPresse