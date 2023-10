WTA Monastir 2023: Camilla Rosatello supera le qualificazioni, sarà derby con Lucrezia Stefanini

Camilla Rosatello entra nel tabellone principale del torneo WTA 250 di Monastir, facendo salire a sei il novero delle italiane al via nell’evento tunisino. Decisiva la sua vittoria per 4-6 6-4 6-1 nei confronti della francese Carole Monnet, numero 5 del seeding all’interno del tabellone cadetto.

Per la ventottenne di Saluzzo arriva così la terza volta nel 2023 all’interno di un tabellone principale WTA, dopo quelle del Foro Italico di Roma (sconfitta al primo turno dall’americana Claire Liu) e di Palermo, dove ha travolto per 6-1 6-1 la svizzera Viktorija Golubic prima di cedere a Emma Navarro (6-2 6-1), una delle giocatrici che, in quota USA, sono andate in ascesa quest’anno.

Un match, quello odierno, che pareva peraltro quasi perso, visto che la situazione era di 4-6 1-4 con singolo break di svantaggio. Poi la rimonta e il portare a casa 11 dei successivi 12 giochi, con nono game del secondo set e primo del terzo fondamentali sia per lunghezza che per esito (servizio strappato in entrambi i casi).

Ora, nel main draw, ci sarà un confronto a tinte tricolori, visto che dall’altra parte della rete troverà Lucrezia Stefanini. Tra le due il bilancio, nei tornei ITF, è di 1-1. La vincitrice potrebbe aspirare a sfidare Lucia Bronzetti, in caso di sua vittoria con la polacca Katarzyna Kawa. Il derby ci sarà già domani, mentre sempre nel lunedì sarà in campo Sara Errani con la slovena Tamara Zidansek.

Foto: Ufficio Stampa Palermo Ladies Open