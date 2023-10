WTA Zhengzhou, Jasmine Paolini annulla 4 match-point e batte Garcia in rimonta!

Una vittoria significativa per Jasmine Paolini. La toscana (n.31 del mondo) si è tolta la soddisfazione di battere la n.10 del ranking, Caroline Garcia, con il punteggio di 3-6 6-4 7-5 in 2 ore e 19 minuti di partita. Paolini ha dimostrato ancora una volta le sue grandi qualità di lottatrice, annullando ben quattro match-point, di cui tre consecutivi, completando una rimonta fantastica ai danni di una giocatrice di livello assoluto.

Si tratta del terzo successo in carriera contro una tennista facente parte della top-10. Quarto quarto di finale nel circuito WTA in stagione per Jasmine che nel prossimo turno giocherà contro la vincente tra la russa Liudmila Samsonova e la tedesca Laura Siegemund.

Nel primo set Garcia crea per prima lo strappo, travolgendo in risposta Paolini nel quinto game. La nostra portacolori reagisce immediatamente con il contro-break, ma le criticità alla battuta sono tali che la transalpina con i colpi al rimbalzo faccia un po’ il bello e il cattivo tempo. In questo modo arrivano due break consecutivi che mandano i titoli di coda sulla frazione (6-3).

Nel secondo set l’italiana trova maggior efficacia dal fondo, non sfruttando diverse palle break nel terzo gioco (quattro) e capitalizzando la chance nel settimo. Il servizio dà maggior conforto a Jasmine, che non sfrutta una palla set nel nono gioco, ma è puntale nel successivo sul 6-4.

Nel terzo set la partita si gioca punto a punto e Jasmine è costretta agli straordinari, prima salvando una palla break nel sesto game e poi rimontando nel decimo da un difficilissimo 0-40 (tre match-point). Con le spalle al muro, Paolini si salva con qualità e coraggio, cancellando anche la quarta palla match ai vantaggi e dando una svolta all’incontro. La nostra portacolori, infatti, strappa il servizio all’avversaria nell’undicesimo game e fa calare il sipario nel dodicesimo sul 7-5.

Leggendo le statistiche, Garcia ha incamerato 9 ace rispetto ai 2 di Paolini, che però è stata più efficace in risposta: 52% dei punti vinti rispetto al 44% della francese (seconda di servizio). A incidere negativamente sulla prova di Garcia ci sono stati anche 5 doppi falli rispetto all’unico dell’italiana.

Foto: LaPresse