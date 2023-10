Carlos Alcaraz sconfitto a Shanghai: “Mi sono difeso troppo, mancata l’aggressività. Numero 1 complicato”

Carlos Alcaraz è stato sconfitto da Grigor Dimitrov agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo ha vinto il primo set, ma poi ha subito la vorticosa rimonta del bulgaro ed è stato eliminato. Dopo la battuta d’arresto rimediata contro Jannik Sinner settimana scorsa a Pechino, il numero 2 al mondo è uscito ancora una volta prima dell’atto conclusivo. L’iberico vede ora complicarsi l’obiettivo di chiudere l’anno da numero 1 del ranking ATP e ne ha parlato al termine dell’incontro odierno: “Voglio fare il meglio possibile a Basilea, che sarà il mio prossimo torneo. So che l’obiettivo di finire come numero uno quest’anno è diventato molto più complicato con questi ultimi risultati, sarà difficile ma voglio provarci. Cercherò di vincere i prossimi tornei“.

Carlos Alcaraz ha proseguito: “La verità è che ho la sensazione che lui abbia giocato davvero bene, il suo livello è stato decisamente superiore rispetto alle precedenti occasioni in cui ci siamo affrontati. Non ha avuto alti e bassi, pensavo che dopo il primo set, che è stato duro per lui, sarebbe venuto fuori in modo diverso. Ho commesso alcuni errori e non mi ha permesso di tornare in partita. Ho cercato modi per applicare il mio tennis ma non sono stato capace. Ho passato tutta la partita a difendermi, non ho avuto l’opportunità di giocare in modo aggressivo come avrei voluto“.

Lo spagnolo ha poi concluso: “Devo imparare a mantenere la concentrazione in momenti come l’inizio del secondo set, dove non sono stato per nulla bene. Dico sempre che si può imparare molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie e da questa stagione asiatica porto con me molte lezioni per migliorare. Devo lavorare di più su alcune cose se voglio battere i migliori e prima di tornare a competere, mi allenerò su vari aspetti. Credo di stare giocando un buon tennis, semplicemente devo dare il 100% in ogni allenamento”.

Foto: Lapresse