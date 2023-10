WTA Zhengzhou 2023: Bronzetti e Paolini vanno avanti mentre il tabellone si rivoluziona

Già prima della giornata odierna, che ha visto debuttare il tabellone principale del WTA 500 di Zhengzhou, città da circa 10 milioni di abitanti a nord di Wuhan, il torneo aveva fatto parlare di sé. Questo perché, negli ultimi giorni, dopo la compilazione degli accoppiamenti sono arrivati tre forfait: quelli di Coco Gauff, Elena Rybakina e Karolina Muchova, con legami più o meno ampi rispetto al discorso Finals ormai chiuso.

Ed è così che il lunedì parla molto italiano con i successi convincenti tanto di Lucia Bronzetti, che fatica solo un set (per meriti altrui), quanto di Jasmine Paolini, che comincia bene da numero 1 d’Italia in carica. Per entrambe ora avversarie difficili: la tunisina Ons Jabeur su un lato, la francese Caroline Garcia (e non più Rybakina) sull’altro.

Nessuna partita si è risolta in tre set, e nessuna ha avuto particolari difficoltà per la vincitrice. Va così avanti un’accoppiata ucraina; Lesia Tsurenko in alto (sfiderà la croata Donna Vekic, e per buona misura è un confronto che ricorda la generazione degli Anni ’10), Anhelina Kalinina in basso.

Quel che interessa, ad ogni modo, è il fatto che si vedrà una delle sfide più attese al secondo turno in linea potenziale e ora reale: quella tra la cinese Qinwen Zheng e la greca Maria Sakkari. Il futuro che vuole emergere contro il presente che già c’è (ma ha fallito l’assalto a Cancun, perlomeno dalla porta principale, dato che l’ellenica andrà come riserva).

WTA ZHENGZHOU 2023: RISULTATI DI OGGI

Tsurenko (UKR) [Q]-Shnaider [LL] 6-4 6-2

Vekic (CRO) [10]-Hibino (JPN) [Q] 6-4 6-2

Bronzetti (ITA)-Guo (CHN) [WC] 7-5 6-1

Kalinina (UKR)-Perez (AUS) [Q] 6-1 6-3

Zheng (CHN)-Volodko (UKR) [Q] 6-4 6-3

Paolini (ITA)-Uchijima (JPN) [Q] 6-2 6-3

