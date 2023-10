WTA Tokyo 2023, Veronika Kudermetova regola Jessica Pegula e conquista il titolo

Si è concluso a Tokyo, in Giappone, all’alba italiana, il torneo Toray Pan Pacific Open Tennis 2023, di categoria WTA 500: nel tabellone di singolare femminile il titolo va alla russa Veronika Kudermetova, testa di serie numero 8, che nell’ultimo atto regola la statunitense Jessica Pegula, numero 2 del seeding, con lo score di 7-5 6-1 in un’ora e 25 minuti di gioco.

Nel primo set la russa parte forte e con un parziale di 12 punti a 2 nei primi 14 giocati si porta sul 3-0 non pesante, con break a zero nel secondo game. La statunitense, però, reagisce immediatamente, centra il controbreak nel quinto gioco e nel sesto firma l’aggancio sul 3-3. I servizi cominciano a dominare la contesa ma, proprio quando tutto sembra portare al tie break, nel dodicesimo game Kudermetova ai vantaggi sfrutta il secondo set point e chiude sul 7-5 dopo 55 minuti.

Nella seconda partita si riparte con lo stesso copione della prima: Kudermetova vince 12 dei primi 14 punti giocati e vola sul 3-0 non pesante, ma questa volta non arriva la reazione di Pegula, anzi la russa, dopo aver confermato il break nel quinto gioco, nel sesto strappa ancora la battuta alla statunitense, andando così a servire per il successo nel torneo, che arriva in virtù del 6-1 maturato in mezz’ora.

Le statistiche sono ovviamente tutte dalla parte della russa, che vince 67 punti contro i 42 della statunitense, convertendo 4 delle 5 palle break avute a disposizione e cedendo soltanto una volta il servizio, sull’unica occasione di break concessa all’avversaria. Kudermetova mette in campo il 65% di prime contro il 46% di Pegula, ottenendo una resa migliore sia con la prima (74% di punti vinti contro il 42%), sia con la seconda (78% contro il 58%).

Foto: LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI