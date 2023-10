Tennis, Pablo Carreno Busta torna in campo nel Challenger di Alicante dopo otto mesi

Dopo otto mesi di stop, torna in campo Pablo Carreno Busta. Lo spagnolo non gioca un match ufficiale dalla sconfitta contro Richard Gasquet al primo turno a Rotterdam e tornerà la prossima settimana da numero 193 del mondo al Challenger di Alicante, nell’accademia di Juan Carlos Ferrero che ha seguito in questi anni lo spagnolo.

L’iberico ha avuto a che fare con una tendinite cronica al gomito che si è manifestata dalle Finali di Coppa Davis di Malaga dello scorso anno: ha provato a stringere i denti per giocare i primi tornei dell’anno, con sconfitte premature al primo turno ad Adelaide, al secondo turno agli Australian Open e, appunto, al primo turno a Rotterdam.

Carreno Busta ha provato a rientrare già per i tornei sulla terra battuta, prima a Barcellona e poi a Madrid: tutto invano, poiché i problemi al gomito perduravano. Un vero e proprio peccato dopo che nel 2022 aveva conquistato il titolo più importante della carriera agli Open del Canada.

Ora dovrà provare a ricostruire la sua classifica approfittando del ranking protetto, poiché è stato fermo dalle competizioni per più di sei mesi. Domani alle 18.30 affronterà Pedro Martinez per il suo ritorno ufficiale in campo.

Foto: LaPresse