Australian Open 2024, Craig Tiley annuncia la presenza di Nadal. L’entourage dello spagnolo non conferma

L’appuntamento è fissato per il 14-28 gennaio 2024 a Melbourne. La prossima edizione degli Australian Open vuol essere speciale e nella testa del direttore del torneo, Craig Tiley, ci sono ambizioni di non poco conto in fatto di roster di partecipanti. Il manager, infatti, ha annunciato i ritorni in campo di campioni che avevano lasciato da tempo il massimo circuito internazionale del tennis, ovvero Rafael Nadal, Nick Kyrgios e Naomi Osaka.

In un intervento in un programma televisivo australiano, Tiley si è sbilanciato: “Avremo il ritorno di alcuni campioni assenti da tempo dal circuito. Naturalmente possiamo rivelare in esclusiva che Rafa tornerà a Melbourne. Ha confermato che tornerà l’anno prossimo, il che ci entusiasma tutti. È una notizia incredibile, fantastica. Kyrgios? Sappiamo che si sta allenando duramente per essere in condizione. Speriamo di rivederlo“.

Tuttavia a non confermare le parole di Tiley è stato un membro dell’entourage di Nadal: “Abbiamo letto le notizie sulla partecipazione di Rafa a Melbourne, ma è ancora presto per dirlo, non possiamo ancora confermarlo, semplicemente perché non lo sappiamo. Nadal ha appena iniziato ad allenarsi e non abbiamo ancora una data precisa per il suo ritorno“.

A questo punto è da capire come evolverà la situazione. Di sicuro che c’è l’asso nativo di Manacor tornerà a giocare solo se sicuro della propria competitività. Non c’è l’intenzione da parte sua di competere come fosse un ultimo valzer per salutare gli appassionati.

