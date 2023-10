ATP NextGen Finals: Musetti n.4, ma ci sarà? In corsa Cobolli per la qualificazione

Addio Milano: si disputeranno a Jeddah, in Arabia Saudita, a partire da quest’anno, le Next Gen ATP Finals , che cambiano leggermente anche la collocazione temporale: si terranno quale ultimo torneo della stagione, ovvero durante la settimana successiva alle Davis Cup Finals, per la precisione dal 28 novembre al 2 dicembre.

Nella ATP Race to Jeddah, la graduatoria riservata ai tennisti Under 21 che determinerà gli 8 qualificati alle Next Gen ATP Finals, sono ben sei i tennisti italiani inseriti tra i primi 25 della classifica, ma soltanto uno, Lorenzo Musetti, è virtualmente in una posizione utile alla qualificazione, essendo quarto.

La partecipazione del toscano, però, non è certa, così come non lo è quella del terzo, lo statunitense Ben Shelton, mentre il primo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è qualificato per le ATP Finals e non dovrebbe disputare il torneo di Jeddah, così come non dovrebbe farlo il danese Holger Rune, in corsa per la qualificazione a Torino.

Nel caso in cui dovessero arrivare questi quattro forfait, però, rientrerebbe in corsa almeno un italiano, ovvero Flavio Cobolli, al momento 9°. Molte possibilità anche per Luca Nardi, 13°, mentre la strada appare più complessa per Luciano Darderi, 15°, Matteo Gigante, 18°, e Francesco Maestrelli, 25°.

ATP RACE TO JEDDAH 11 OTTOBRE

1 Carlos Alcaraz 8445

2 Holger Rune 3110

3 Ben Shelton 1635

4 Lorenzo Musetti 1355

5 Arthur Fils 998

6 Luca Van Assche 641

7 Dominic Stricker 576

8 Hamad Medjedovic 575

9 Flavio Cobolli 530

10 Alex Michelsen 525

11 Arthur Cazaux 483

12 Terence Atmane 419

13 Luca Nardi 394

14 Pablo Llamas Ruiz 390

15 Luciano Darderi 364

16 Dalibor Svrcina 362

17 Jakub Mensik 342

18 Matteo Gigante 340

19 Juncheng Shang 335

20 Harold Mayot 316

21 Dino Prizmic 313

22 Yunchaokete Bu 312

23 Daniel Rincon 287

24 Zachary Svajda 282

25 Francesco Maestrelli 280

Foto: LiveMedia/Matthieu Mirville/DPPI