WTA Pechino 2023, Jasmine Paolini rimonta la cinese Yuan Yue ed accede agli ottavi di finale

Prosegue il cammino di Jasmine Paolini nel torneo WTA di Pechino. La tennista toscana ha raggiunto gli ottavi di finale dopo aver sconfitto la cinese Yuan Yue, numero 146 della classifica mondiale, in rimonta con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco.

Adesso per Paolini ci potrebbe essere l’affascinante sfida con la numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, visto che la prossima avversaria dell’azzurra sarà la vincente dell’incontro tra la bielorussa e la britannica Katie Boulter.

La numero trentasei del mondo è stata brava a reagire ad un primo set giocato male. Nonostante il 70% di prime palle messe in campo, Paolini ha ottenuto solo il 51% dei punti con questo colpo, mentre è stato decisamente più alto il rendimento con la seconda (71%).

Il match non è iniziato bene per l’azzurra, che ha perso subito il servizio in apertura. Paolini, però, è riuscita a trovare il controbreak immediato. Dal 2-2 si è aperta una serie di quattro game consecutivi in favore di Yuan Yue, che ha strappato per due volte il servizio alla toscana, chiudendo il primo set sul 6-2.

Nel secondo set è stata Paolini a partire meglio, con il break ottenuto nel secondo gioco. Yuan ha recuperato subito il break, ma nel game successivo ha perso nuovamente la battuta. Paolini non ha concesso più occasioni nei propri turni di servizio alla cinese ed è andata a prendersi il secondo set per 6-3.

Sulla scia del set vinto, la numero 36 del mondo è partita fortissimo nella terza frazione, portandosi sul 3-0 con doppio break di vantaggio. Yuan è riuscita ad accorciare, recuperando uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco. Paolini, però, ha tenuto bene gli altri turni al servizio ed ha chiuso sul 6-4, qualificandosi per gli ottavi.

Foto: LaPresse