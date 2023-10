WTA Monastir 2023, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano in semifinale in doppio

L’azzurro è dominante a Monastir, in Tunisia, sede del Jasmine Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250: oltre alla presenza di tre azzurre ai quarti in singolare, ovvero Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, con le prime due che domani daranno vita ad un derby, la stessa Jasmine Paolini, in coppia con Sara Errani, si qualifica per le semifinali del tabellone di doppio.

Le italiane liquidano con un perentorio 6-1 6-3, maturato in appena 59 minuti, la coppia testa di serie numero 1, composta dalla kazaka Anna Danilina e dalla russa Alexandra Panova. In semifinale la sfida sarà contro le polacche Magdalena Frech e Katarzyna Kawa.

Nel primo set il dominio delle azzurre è nettissimo: parziale iniziale di 16 punti a 5 per Paolini ed Errani, che volano sul 4-0 in un amen. Piccolo passaggio a vuoto della coppia italiana che permette alle avversarie di recuperare uno dei due break di ritardo nel quinto game, ma nel sesto le azzurre vincono nuovamente il gioco in risposta e poi vanno a chiudere al secondo set point sul 6-1 in 25 minuti.

Il canovaccio è il medesimo nella seconda frazione, anche se le azzurre per scappare sul 4-0 devono vincere il secondo ed il terzo game al punto decisivo. La coppia italiana manca due occasioni per il 5-0, ma poi trova il 5-1 nel sesto game, sciupando a seguire due match point nel settimo gioco. Nell’ottavo game le azzurre cedono la battuta, ma nel nono, con un break a zero, si prendono la semifinale sul 6-3 dopo 34 minuti.

Le azzurre vincono 57 punti contro i 36 delle avversarie, cancellando 6 delle 8 palle break concesse e sfruttandone 6 delle 11 a disposizione. La coppia italiana fa la differenza con la prima di servizio, giocandola nel 79% dei casi ed ottenendo il punto il 62% delle volte. Paolini ed Errani con la seconda, invece, si fermano al 40%.

Foto: LaPresse