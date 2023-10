WTA Monastir 2023, ben tre italiane ai quarti di finale. E una sarà di sicuro in semifinale…

Il WTA250 di Monastir sta parlando italiano questa settimana. Le tenniste nostrane, presenti nel tabellone principale dell’evento tunisino, si stanno ritagliando un ruolo importante. La vittoria di Jasmine Paolini di oggi, contro la croata Petra Marcinko (n.140 del mondo) sullo score di 6-4 3-6 6-2, ha portato a tre il computo delle nostre portacolori nei quarti di finale.

Nel prossimo turno Jasmine, reduce dalle semifinali al WTA500 di Zhengzhou, affronterà Lucia Bronzetti e nei fatti almeno un giocatrice tricolore sarà in semifinale. Sulla carta, per quanto fatto vedere finora, la toscana ha maggiori chance per imporsi, anche se la romagnola sta esprimendo un tennis solido, magari privo di variazioni, ma comunque incisivo.

L’altra italiana della lista è Lucrezia Stefanini. La n.125 del mondo, vendicata la sconfitta di Martina Trevisan contro la polacca Katarzyna Kawa con il punteggio di 6-4 6-1, non vuol fermarsi qui. La prossima avversaria sarà la francese Clara Burel, che nel turno precedente si è imposta contro la russa Erika Andreeva (n.130 WTA) per 6-0 5-7 7-6 (2).

Per Stefanini un’occasione per mettersi in evidenza e rafforzare la decisione della capitana non giocatrice Tathiana Garbin, vista la sua convocazione nelle Finali di Billie Jean King Cup.

