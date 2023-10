WTA Monastir 2023, risultati 16 ottobre: successi di Burel, Shymanovich e Podoroska

Si è aperto oggi il primo turno del tabellone principale del Jasmin Open Monastir 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Monastir, in Tunisia, sul veloce outdoor africano, che vede una folta presenza azzurra nel main draw con sei italiane al via.

Sono stati tre i match disputati, sui cinque complessivi in programma, che non prevedevano l’ingresso in campo di tenniste del Bel Paese, prima del derby vinto da Lucrezia Stefanini su Camilla Rosatello e dell’esordio di Sara Errani, al momento in vantaggio nel primo set sulla slovena Tamara Zidansek.

La transalpina Clara Burel, numero 8 del seeding, regola la spagnola Cristina Bucsa con un duplice 6-2, mentre la bielorussa Iryna Shymanovich liquida la brasiliana Laura Pigossi con un perentorio 6-3 6-2, infine l’argentina Nadia Podoroska rimonta la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, testa di serie numero 5, per 3-6 6-4 7-5.

WTA 250 MONASTIR – RISULTATI 16 OTTOBRE

Clara Burel b. Cristina Bucsa 6-2 6-2

Iryna Shymanovich b. Laura Pigossi 6-3 6-2

Nadia Podoroska b. Anna Karolina Schmiedlova 3-6 6-4 7-5

