Cosa deve fare Sinner per arrivare alle ATP Finals da n.4: il confronto diretto con Rublev

Jannik Sinner è attualmente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 670 lunghezze di margine sul quinto classificato, Andrey Rublev, dato che ha accumulato finora 4945 punti contro i 4275 del russo.

Restare in quarta posizione nella Race ATP porterebbe l’azzurro ad essere in seconda fascia alle Finals, evitando così nella fase a gironi il russo Daniil Medvedev, e risultando, almeno sulla carta, il secondo favorito del proprio raggruppamento alle spalle di uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In terza fascia, al momento, ci sarebbero il russo Andrey Rublev, quinto, e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, sesto, ma ad insidiare il greco c’è il tedesco Alexander Zverev, settimo e dunque in quarta fascia con il danese Holger Rune, ottavo con un discreto margine sullo statunitense Taylor Fritz, nono.

Perdere una posizione nella Race ATP (anche fossero due la sostanza non cambierebbe), farebbe scivolare Sinner in terza fascia, con la possibilità di avere nel proprio girone il russo Daniil Medvedev in luogo dell’ellenico Stefanos Tsitsipas. In entrambi i casi l’azzurro potrebbe comunque pescare il russo Andrey Rublev.

Dato che nessuno dei due contendenti giocherà durante questa settimana, il duello si esaurirà negli ultimi due tornei prima delle ATP Finals, al netto di improbabili presenze a Metz o Sofia, per i quali non sono ancora uscite le entry list, nei giorni immediatamente precedenti Torino, ci sarà uno scontro diretto per il 4° posto nella Race.

Entrambi i tennisti, infatti, saranno presenti a Vienna e Parigi-Bercy, tornei che nel complesso metteranno in palio 1500 punti: dato che in Austria se ne assegneranno 500, Sinner è già sicuro di arrivare a Parigi-Bercy in vantaggio sul russo.

Dal canto suo Rublev, per sperare in un sorpasso, non dovrebbe andare molto lontano dal doppio successo: in tal caso si porterebbe a quota 5775 ed a Sinner servirebbero 830 punti per superarlo, dovendo risultare il finalista perdente in entrambi i tornei (900 punti).

Con 1300 punti del russo (vittoria a Parigi-Bercy e finale a Vienna), Sinner ne dovrebbe totalizzare 630, mentre con 1180 (vittoria a Parigi-Bercy e semifinale a Vienna), Sinner ne dovrebbe portare a casa 510, oppure con 1100 (finale a Parigi-Bercy e vittoria a Vienna), a Sinner nel servirebbero 430.

Al contrario, qualora Sinner dovesse guadagnare 330 punti nei confronti del russo a Vienna, allora l’azzurro sarebbe certo del quarto posto nella Race già prima di Parigi-Bercy: per riuscirci Sinner dovrebbe vincere il torneo e sperare che Rublev non raggiunga la finale, per poi ottenere i 10 punti mancanti partecipando a Parigi-Bercy.

RACE ATP LIVE AL 16 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 6935

4 Jannik Sinner 4945

5 Andrey Rublev 4275

6 Stefanos Tsitsipas 3615

7 Alexander Zverev 3415

8 Holger Rune 3110

—————————-

9 Taylor Fritz 2965

10 Casper Ruud 2795

11 Hubert Hurkacz 2775

12 Tommy Paul 2550

13 Alex de Minaur 2515

Foto: LaPresse