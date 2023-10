WTA Monastir 2023, i precedenti tra Paolini e Mertens: la belga è avanti per 3-1

Poco fa è arrivato il magnifico trionfo nella finale di doppio insieme alla connazionale Sara Errani (battute Hontama/Stevanovic per 2-6 7-6 10-6), ma per Jasmine Paolini non c’è tempo per festeggiare. L’italiana dovrà infatti tornare subito in campo domani alle ore 15:00 per disputare l’ultimo atto del torneo di singolare contro la belga Elise Mertens (testa di serie n.2).

Per la nostra portacolori, che nel singolare è reduce dai successi contro Alize Cornet, Petra Marcinko, Lucia Bronzetti e Lesia Tsurenko (in semifinale per 6-2 4-6 6-2) non sarà di certo un compito semplice, perché dall’altra parte del campo ci sarà un’avversaria di ottimo valore.

Mertens, che per arrivare fino in finale ha dovuto battere Alexandra Eala, Iryna Shymanovich, Mao Hontama e Clara Burel, ha tutte le carte in regola per fare male alla nostra portacolori, come ha già dimostrato in passato nei precedenti tra le due. Infatti, nel quattro scontri diretti tra Paolini e Mertens, la belga ha avuto la meglio in ben tre occasioni, mentre ha perso solamente una volta ai 32esimi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2021 per 3-6 6-4 6-4

Concentrandoci sulle tre vittorie della nativa di Leuven, queste sono arrivate tra il 2018 e il 2022: la prima è stata nella Billie Jean King Cup del 2018, quando la belga si impose per 6-1 7-5, e poi ci sono stati i successi al primo turno del WTA di Praga 2020 (per 7-5 4-6 6-3) e ai 32esimi del WTA di Doha 2022 (per 6-3 2-6 7-5). Visti i precedenti, e considerando che la belga, come Paolini, sta vivendo un buon momento di forma, domani l’azzurra dovrà giocare al meglio per avere possibilità di portare a casa il titolo.

