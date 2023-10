Jannik Sinner insuperabile per un’altra settimana! Numero 4 confermato e testa di serie da top-4 a Bercy

Jannik Sinner sarà testa di serie numero 4 al Masters 1000 di Parigi-Bercy, che andrà in scena sul cemento della capitale francese dal 30 ottobre al 5 novembre. Il tabellone verrà infatti sorteggiato usato la classifica al termine dei tornei della prossima settimana e nessuno potrà superare il tennista italiano, che occupa il quarto posto nel ranking ATP con 5.000 punti all’attivo. Il nostro portacolori sarà numero 4 al mondo per almeno un’altra settimana.

Il russo Andrey Rublev è infatti rimasto fermo a 4.800 dopo aver perso contro il polacco Hubert Hurkacz nella Finale del Masters 1000 di Shanghai e non giocherà tornei nella settimana entrante. Il danese Holger Rune, ora sesto a quota 4.640, giocherà il torneo ATP 250 di Stoccolma ma anche alzando al cielo il trofeo non potrebbe operare il sorpasso sull’altoatesino.

Jannik Sinner potrà dunque beneficiare di un tabellone sulla carta un po’ più morbido nell’ultimo Masters 1000 della stagione, visto che incrocerebbe il serbo Novak Djokovic (numero 1 al mondo) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (numero 2) non prima della semifinale e il russo Daniil Medvedev soltanto in un eventuale atto conclusivo. Precisiamo che in caso di forfait di uno o più tra Djokovic, Alcaraz e Medvedev, Sinner scalerebbe e potrebbe anche diventare testa di serie numero 3, 2 o 1.

Jannik Sinner sarà per la prima volta un top-4 nel tabellone di un torneo di questo calibro. L’azzurro dovrebbe tornare in scena al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 23 al 29 ottobre. Successivamente dovrebbe prendere parte al Masters 1000 di Parigi-Bercy (30 ottobre-5 novembre), mentre le ATP Finals andranno in scena dal 12 al 19 novembre nel capoluogo piemontese.

Foto: Lapresse