Ranking ATP (16 ottobre 2023): Jannik Sinner si conferma n.4 del mondo! Musetti perde posizioni

Nuovi aggiornamenti ci sono nella classifica mondiale del tennis maschile. Archiviata la doppietta Pechino-Shanghai, in casa Italia si può festeggiare la conferma al n.4 di Jannik Sinner. L’altoatesino, uscito di scena negli ottavi di finale del 1000 in Cina, ha comunque dato seguito al risultato maturato al termine del torneo nella capitale cinese. Di conseguenza, potrà godere di una serie di vantaggi per l’ATP500 di Vienna e il 1000 di Parigi-Bercy, essendo testa di serie n.2 nel primo caso e n.4 nel secondo.

Al vertice del ranking ATP c’è sempre il serbo Novak Djokovic, che dovrebbe tornare a giocare a fine ottobre il Masters1000 parigino, come preparazione in vista delle ATP Finals di Torino. Alle spalle dell’asso nativo di Belgrado troviamo lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, sconfitti da Sinner in semifinale e in Finale a Pechino. Una top-10 che ha visto anche l’ascesa dell’altro russo Andrey Rublev, n.5 alle spalle di Jannik e finalista a Shanghai, mentre il polacco Hubert Hurkacz, vincitore del 1000 citato (secondo titolo 1000 in carriera), è vicinissimo al gruppo degli eletti (n.11 del ranking).

RANKING ATP TOP-10

1. Novak Djokovic SRB 11,045

2. Carlos Alcaraz ESP 8,805

3. Daniil Medvedev RUS 7,355

4. Jannik Sinner ITA 5,000

5. Andrey Rublev RUS 4,765

6. Holger Rune DEN 4,605

7. Stefanos Tsitsipas GRE 4,360

8. Casper Ruud NOR 3,685

9. Alexander Zverev GER 3,460

10. Taylor Fritz USA 3,410

Estendendo il discorso al resto della truppa tricolore, Lorenzo Musetti ha perso due posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento ed è n.20. Il carrarino dovrà reagire a un momento non particolarmente brillante, dal momento che importanti scadenze ci saranno per lui all’orizzonte. In top-100 la presenza nostrana è completata da Matteo Arnaldi (n.43), Lorenzo Sonego (n.55) e Matteo Berrettini (n.63). Quest’ultimo non sarà al via dell’ATP250 di Stoccolma (Svezia) per non aver ancora recuperato al meglio dall’infortunio alla caviglia, mentre risponderà presente Sonego che affronterà il serbo Dusan Lajovic nel primo turno sul veloce indoor scandinavo. Da segnalare la continua ascesa di Flavio Cobolli (n.106) sempre più vicino alla fatidico gruppo dei migliori 100 giocatori del mondo.

ITALIANI NELLA TOP-200

4. Jannik Sinner 5,000

20. Lorenzo Musetti 1,845

43. Matteo Arnaldi 1,000

55. Lorenzo Sonego 925

63. Matteo Berrettini 832

106. Flavio Cobolli 574

125. Giulio Zeppieri 487

128. Fabio Fognini 474

133. Luca Nardi 451

147. Andrea Vavassori 418

152. Mattia Bellucci 409

157. Luciano Darderi 399

172. Marco Cecchinato 363

174. Franco Agamenone 360

188. Matteo Gigante 340

199. Raul Brancaccio 313

