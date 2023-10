WTA Hong Kong 2023, Leylah Fernandez piega Anna Blinkova e approda in Finale

E’ la canadese Leylah Fernandez (n.60 del mondo) la prima finalista del WTA250 di Hong Kong. Sul cemento asiatico la nordamericana si è imposta contro la ceca Anna Blinkova (n.37 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-5 in 1 ora e 19 minuti di gioco. Una partita che Fernandez ha rischiato di complicarsi nella seconda frazione, dopo aver gestito in lungo e in largo. Brava comunque la finalista degli US Open 2021 a spuntarla, in attesa di sapere quale sarà la prossima avversaria tra Martina Trevisan e l’altra ceca Katerina Siniakova.

Nel primo set la canadese parte forte fin dall’inizio, mettendo sotto pressione negli scambi la sua avversaria. La palla di Fernandez viaggia maggiormente per Blinkova sono dolori. Il break arriva puntualmente nel quarto game e viene replicato nell’ottavo con irrisoria facilità da parte di Fernandez.

Nel secondo set la nordamericana scappa subito, forte del break del secondo gioco. La partita sembra in ghiaccio, ma la canadese ha un passaggio a vuoto nel settimo game che consente alla ceca di rimanere aggrappata alla partita. Blinkova si trova con le spalle al muro nel decimo gioco, salvando quattro palle match, ma non può nulla nel dodicesimo quando nuovamente con un break a zero Fernandez fa suo il confronto sullo score di 7-5.

Leggendo le statistiche, da notare gli 8 ace della canadese, dominante in risposta alla seconda troppo morbida di Blinkova: l’88% dei quindici vinti parla chiaro.

Foto: LaPresse